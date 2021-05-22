OnePlus, Cyberpunk 2077 Temalı OnePlus Watch Saatini Duyurdu

OnePlus, sınırlı üretimle satışa sunacağı Cyberpunk saatini ve gümüş saat tutacağını tanıttı. Yeni bir kayış tasarımı ve arayüz kullanan saat, Cyberpunk'ın temasını hem içinde hem de dışında gösteriyor. Saatin yanındaki Johnny Silverhand saat tutacağı da en az saatin kendisi kadar çekiçi.

Birçok firmanın ürünlerini farklı temalarla donatmayı sevdiğini biliyoruz. Popüler bir film, dizi veya oyun temalı akıllı telefonlar, oyun kumandaları, akıllı saatler ve daha birçok ürün sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu alanda çokça gördüğümüz firmalardan biri de Çinli teknoloji devi OnePlus.

Geçtiğimiz aylarda şirketin OnePlus’ın 8T modelinin Cyberpunk temalı versiyonunu görmüştük. Şimdiyse Çinli üretici, karşımıza Cyberpunk 2077 temalı akıllı saat ve saatin yanında oyunun kilit karakterlerinden olan Johnny Silverhand temalı bir saat tutacağıyla çıkıyor.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition:

Öncelikle bu saatin sürpriz olmadığını söyleyelim. Daha önce Cyberpunk temalı akıllı saatin kordonlarını görmüştük. Saat, Cyberpunk’ın siyah ve sarı renklerini kullanıyor. Saatin bir kayışında OnePlus, diğer kayışındaysa Cyberpunk logosu bulunuyor.

Saatin özelliklerine geçmeden, Johnny Silverhand saat tutacağından da bahsedelim. Johnny Silverhand, ilk duyduğunuzda tanıdık gelmeyebilir fakat Keanu Reeves dendiğinde hatırlayabilirsiniz. Oyunda Keanu Reeves tarafından canlandırılan kilit karakterin metal eli, saat tutacağı olarak karşımızda.

Saatin özellikleri:

OnePlus Watch, 1 GB RAM ve 4 GB hafızaya sahip olan, 2021 Mart ayında tanıtılmış bir akıllı saat. 1,39 inç AMOLED ekrana sahip olan OnePlus Watch, kullanıcıya 454x454 değerindeki çözünürlüğü 46 mm’lik kadran sunuyor. 45 gram ağırlığında olan cihaz ayrıca toza ve suya karşı dayanıklılık sunan IP68 sertifikasına sahip. NFC, kandaki oksijenin ölçümü gibi özelliklere de sahip olan akıllı saat, normal kullanımda 14 güne kadar batarya ömrü sunuyor.

Cyberpunk temalı OnePlus Watch ve Johnny Silverhand saat tutacağı, 24 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek. Fiyatlar ise şu şekilde: