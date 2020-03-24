D-Smart, Tüm Kanallarının Kilitlerini Abonelerine Açtı

Milyonlarca abonesi olan D-Smart, kanallarının kilitlerini tüm abonelerine açtı. Böylelikle D-Smart aboneleri, ek ücret ödemeden platformdaki tüm kanallara erişebiliyorlar.

Şu sıralar tüm dünyanın konuştuğu koronavirüs salgınının bilançosu, Türkiye'de de can sıkıcı boyutlara ulaştı. Dün akşam itibarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalarla toplam vaka sayımızın 1.529'a, can kaybımız ise 37'ye yükseldiğini öğrendik. Bakan Koca, yaptığı açıklamalarda vatandaşlarımızın gerekli olmadıkça sokağa çıkmaması konusuna bir kez daha değindi.

Vatandaşlarımız evlerinde vakit geçirmeye başladıkça internet ve televizyon kullanımı da artıyor. Hal böyle olunca da gözler, ücretli televizyon abonelikleri sunan şirketlere döndü. Dün akşam saatlerinde de sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Digitürk'ün bazı kullanıcıları için tüm kanallarını ücretsiz hale getirdiğini aktarmıştık. Şimdi D-Smart da böyle bir uygulamanın altına imzasını attı.

Edinilen bilgilere göre D-Smart, tüm kanallarını aboneleri tarafından kullanılabilir hale getirdi. Yani D-Smart aboneleri, kilitlerini açabilmek için belirli bir ücret ödemek zorunda oldukları tüm kanallara artık doğrudan erişebiliyorlar. Böylelikle evlerinde kalan vatandaşlarımız, D-Smart'ın sağladığı tüm kanalları herhangi bir ek ücret ödemeden izleyebilecekler.

Sağlığımız için evde kalmamız gereken şu günlerde hem uzmanların hem de yöneticilerin açıklamalarının başında evden çıkmama uyarıları geliyor. Hatta bu bağlamda bazı ülkelerde sokağa çıkma yasakları da uygulanıyor. Türkiye'de henüz bir sokağa çıkma sokağı yok ancak ilerleyen dönemlerde nasıl bir uygulamanın yapılacağı en azından şu an için kimse tarafından bilinmiyor.