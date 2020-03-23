Koronavirüs Salgını İnsanların Ruh Halini Nasıl Değiştirdi?

Bir araştırma şirketi koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de evlerine kapanan insanların ruh hallerinin nasıl değiştiğini araştırdı. Şirketin araştırmasına göre son günlere damgasını vuran ruh hali "endişe" oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan tedirgin zamanlar yaşıyor. İnsanlar tedirgin zamanlar geçirirken, gelecek döneme dair planlarında da değişiklikler yapmaya başladılar.

Tüketici alışkanlıklarını araştıran ve analiz eden Twentify isimli bir şirket virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan Türkiye’deki insanlar üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. “Korona Günlükleri” ismi verilen çalışma, 19-20 Mart tarihlerinde, mobil araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildi.

1000 kişinin katılımı ile yapılan çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki insanların ruh hallerine son günlerde “endişe” damga vurmuş görünüyor. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi ve virüs nedeniyle ilk ölümün yaşanması nedeniyle katılımcıların yüzde 62'si ruh hallerini yüksek endişe seviyelerinde olarak tanımladı.

Virüs salgını nedeniyle oluşan endişenin önemli bir kısmı, insanların gelir kaybı korkusundan kaynaklanıyor. İnsanların büyük bir kısmı ekonomik endişeler yaşıyorlar. İşlerini kaybedeceklerini düşünen insanlar giderlerinde değişiklikler yapmaya başladılar. Araştırmaya katılan insanların yüzde 41’i dışarıda yeme-içme giderlerinden kısmayı düşündüklerini söylerken, insanların yüzde 37’si ise tatil giderlerinden kısmayı düşündüklerini söylediler.

İnsanlar bir taraftan giderlerinde kısıtlamalara giderken, bazı gider kalemlerine ise bütçelerinden daha fazla pay ayırmayı düşündüklerini belirttiler. Katılımcıların yüzde 75’i ev temizlik ürünlerine daha fazla pay aktarmayı düşünürken, katılımcıların yüzde 66’sı ise kişisel temizlik ve bakım ürünlerine daha fazla harcama yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Araştırmaya katılan insanlar, virüsün yayılmasının önlenmesi için AVM’lerin kapatılmasını isterken, katılımcıların yüzde 61’i havaalanlarının kapatılmasını istiyor. Katılımcıların yüzde 59’u ise sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Şirket tarafından haftalık olarak yapılan Duygu-Durum Takip çalışmasının sonuçları ise insanların endişe seviyelerinin yükseldiğini gösteriyor. Araştırmaya göre insanların üzüntü duyguları artarken, heves duyguları ise düşüş gösteriyor. Virüs salgınına karşı uyanıklık ise artış gösteriyor.