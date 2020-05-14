Vücudumuzda pek çok önemli etkisi bulunan D vitamini, kesin olmamakla birlikte koronavirüse karşı da iyi geliyor olabilir. COVID-19’a yakalanmanın yanı sıra yakalanma durumunda iyileşme şansını da artırdığı düşünülen D vitaminin nasıl depolanabileceğini anlattık.

Bildiğiniz gibi yaz sıcakları yavaş yavaş başlıyor. İlk çıktığında yaza doğru biteceği düşünülen koronavirüs ise biraz yavaşlamış olsa da hala çok sayıda insana bulaşmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre ise COVID-19’a karşı yeni bir silahımız var. Sözcü’de yer alan habere göre D Vitamini koronavirüse karşı güçlü bir silah olabilir.

D vitaminin koronavirüse karşı iyi geldiğine dair kesin kanıtlar olmamakla birlikte Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust ve East Anglia Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı çalışmada 20 Avrupa ülkesi üzerinde yapılan bir ön araştırma D vitaminin koronavirüse karşı etkin bir yol oynayabileceğini gösteriyor. Yapılan araştırmada 20 Avrupa ülkesi ve bu ülkelerde COVID-19 görülme ve ölüm oranları, D vitamini seviyeleri ile karşılaştırılmış. Yapılan çalışmada, D vitaminin düşük olduğu ülkelerde daha fazla koronavirüs vakası ve ölüm oranı gözlemlenmiş.

Araştırmada görevli bilim insanları, SARS-CoV2 enfeksiyonuna karşı korunmak için D vitamini takviyesini öneriyor. Elbette çalışmanın kesin olmaması “koronavirüsten kesin koruyor” gibi bir açıklama yapmamızı engelliyor. Elbette, D vitamini eksikliği, koronavirüsten bağımsız olarak dikkat edilmesi gereken bir husus. Kronik yorgunluk, sık sık yaşanılan soğuk algınlığı, kas ağrıları gibi semptomlar gösteriyorsanız D vitamini değerleriniz düşük olabilir.

D vitamini nasıl depolanır?

Süt, yumurta sarısı, mantar, ton balığı gibi pek çok besinde bulunabilen D vitamini, vücutta hidroksilasyon reaksiyonları sonucu aktif forma geçirilerek kullanılabilir. Bu noktada ise devreye Güneş girer. Her gün 11.00 - 15.00 saatleri arasında en az 10 - 15 dakika güneş kremi olmadan yüz, kol, bacak ve sırttan güneş ışığı almak D vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır.

D vitamini eksikliğinin bir diğer sebebi de şu sıralar evlerden dışarı çıkmayıp geceleri daha fazla uyanık kalmamız olarak da gösterilebilir. Eğer D vitamini ihtiyacınızı karşılamak istiyor, ancak sosyal mesafeyi de önemsiyorsanız, balkon ya da bahçelerinizden günlük güneş ışığı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.