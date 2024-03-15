Dacia, Duster ile ilgili yeni bir karar aldı. Otomobil, bu karar kapsamında en boş paketinde bilgi-eğlence ekranına sahip olmadan satışa sunulacak. Türkiye'de Renault Duster olarak satışa çıkacak modelin bu karardan etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değil.

Renault'un alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Dacia, sevilen otomobillerinden Duster ile ilgili yeni bir karar aldı. Şirket, bu karar doğrultusunda bilgi-eğlence bulunmayan Duster satmaya karar verdi. Ekranı olmayan Duster, giriş seviye model olarak satışa sunulacak.

Aslına bakacak olursak Dacia, daha önce Sandero, Logan ve Jogger gibi bazı modellerinde bilgi-eğlence ekranı bulunmayan paketler zaten sattı. Şimdi bunlara, bir yenisi daha eklenecek. Artık Duster'ın da orta konsolu boş olan versiyonu satılacak. Edinilen bilgilere göre Dacia, ekransız modellerini daha fazla ülke pazarına sunmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Akıllı telefonlar, bilgi-eğlence ekranı gibi kullanılacak

*Bilgi-eğlence ekranı bulunmayan Dacia Duster'ın iç tasarımı.

Bilgi-eğlence ekranı bulunmayan Dacia Duster'da, bu işlevi akıllı telefonlar gerçekleştirecek. Sürücü, bilgi-eğlence ekranının bulunduğu yere telefonunu yerleştirip, Bluetooth ile aracına bağlayacak. Böylelikle aramaları yanıtlama ve müzik dinleme gibi işlevler, akıllı telefonlar üzerinden sağlanmış olacak.

Aslına bakacak olursak bu duruma çok da uzak değiliz. Renault, Türkiye'de de sattığı bazı Taliant modellerinde de bilgi-eğlence ekranı sunmuyor. Ayrıca sadece Dacia ve Renault'un değil, başka popüler markaların da bilgi-eğlence ekranı bulunmayan araçlar sattıklarını hatırlatalım. Mesela Fiat Panda, bazı ülkelerde bilgi-eğlence ekranı bulunmadan satılıyor.

Markaların bu tür kararlar almalarının bir diğer nedeni de Euro NCAP testleri: