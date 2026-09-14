Dacia, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Logan ve Yeni Jogger modelleri yer alıyor.
Bu içerikte Dacia’nın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Dacia fiyat listesi - Eylül 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Sandero
|1.460.000 TL
|-
|Yeni Sandero Stepway
|1.756.000 TL
|-
|Yeni Logan
|1.470.000 TL
|-
|Yeni Jogger
|1.650.000 TL
|-
Yeni Sandero fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TCe 100
|expression
|1.460.000 TL
|-
Yeni Sandero, Dacia ürün gamında şehir içi kullanıma uygun yapısı ve sade donanım seçenekleriyle öne çıkan modellerden biri. Eylül 2026 fiyat listesinde 1.0 litrelik TCe 100 motor ve expression donanımıyla yer alıyor.
Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Expression
Yeni Sandero Stepway fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Eco-G 120 auto
|stepway expression
|1.756.000 TL
|-
|Eco-G 120 auto
|stepway extreme
|1.821.000 TL
|-
Yeni Sandero Stepway, Sandero ailesinin daha yüksek gövde karakterine sahip versiyonu olarak listede yer alıyor. Eco-G 120 auto seçeneğiyle sunulan model, expression ve extreme donanımlarıyla şehir kullanımı ile crossover görünümünü bir arada isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|16" Tamia Aluminyum Jantlar
|32.000 TL
|Expression
|Elektrikli Cam Tavan
|58.000 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|45.000 TL
|Extreme
|Kablosuz Şarj
|8.000 TL
|Extreme
Yeni Logan fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TCe 100
|essential
|1.470.000 TL
|-
|Eco-G 120 auto
|expression
|1.709.000 TL
|-
|Eco-G 120 auto
|journey
|1.784.000 TL
|-
Yeni Logan, Eylül 2026 listesinde TCe 100 motorlu essential versiyonuyla yeniden başlangıç seçeneği oluşturuyor. Modelin daha üst seviyelerinde ise Eco-G 120 otomatik motor ve expression ile journey donanımları yer alıyor.
Yeni Logan opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|Özel Renk
|13.000 TL
|Expression
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Essential
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Essential
|Kablosuz Şarj
|8.000 TL
|Journey
|Özel Renk
|13.000 TL
|Journey
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Journey
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|35.000 TL
|Journey
Yeni Jogger fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TCe 110
|extreme - 7 koltuklu
|1.650.000 TL
|-
|Eco-G 120
|extreme - 5 koltuklu
|1.730.000 TL
|-
|Eco-G 120
|extreme - 7 koltuklu
|1.790.000 TL
|-
|Eco-G 120
|extreme - 5 koltuklu
|1.760.000 TL
|-
|Eco-G 120 auto
|extreme - 7 koltuklu
|1.900.000 TL
|-
Yeni Jogger, Eylül ayında önceki aya göre daha geniş bir versiyon yelpazesiyle listeleniyor. Modelde Expression donanımının 5 ve 7 koltuklu seçenekleri bulunurken Extreme donanımında TCe 110 ve Eco-G 120 motor seçenekleri sunuluyor.
Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Expression
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|45.000 TL
|Extreme
Kaynak: Dacia