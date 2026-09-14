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Dacia Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

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Dacia’nın Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı. Güncel listede Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Logan ve Yeni Jogger modelleri bulunuyor.

Dacia Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Dacia, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Logan ve Yeni Jogger modelleri yer alıyor.

Bu içerikte Dacia’nın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Dacia Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu
Dacia Sandero
Dacia Sandero Stepway
Dacia Logan
Dacia Jogger

Dacia fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Sandero 1.460.000 TL -
Yeni Sandero Stepway 1.756.000 TL -
Yeni Logan 1.470.000 TL -
Yeni Jogger 1.650.000 TL -

Yeni Sandero fiyatları - Eylül 2026

Dacia Sandero

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
TCe 100 expression 1.460.000 TL -

Yeni Sandero, Dacia ürün gamında şehir içi kullanıma uygun yapısı ve sade donanım seçenekleriyle öne çıkan modellerden biri. Eylül 2026 fiyat listesinde 1.0 litrelik TCe 100 motor ve expression donanımıyla yer alıyor.

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL Expression
Yedek Lastik 12.000 TL Expression

Yeni Sandero Stepway fiyatları - Eylül 2026

Dacia Sandero Stepway

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Eco-G 120 auto stepway expression 1.756.000 TL -
Eco-G 120 auto stepway extreme 1.821.000 TL -

Yeni Sandero Stepway, Sandero ailesinin daha yüksek gövde karakterine sahip versiyonu olarak listede yer alıyor. Eco-G 120 auto seçeneğiyle sunulan model, expression ve extreme donanımlarıyla şehir kullanımı ile crossover görünümünü bir arada isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL Expression
16" Tamia Aluminyum Jantlar 32.000 TL Expression
Elektrikli Cam Tavan 58.000 TL Extreme
Metalik Renk 13.000 TL Extreme
Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 45.000 TL Extreme
Kablosuz Şarj 8.000 TL Extreme

Yeni Logan fiyatları - Eylül 2026

Dacia Logan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
TCe 100 essential 1.470.000 TL -
Eco-G 120 auto expression 1.709.000 TL -
Eco-G 120 auto journey 1.784.000 TL -

Yeni Logan, Eylül 2026 listesinde TCe 100 motorlu essential versiyonuyla yeniden başlangıç seçeneği oluşturuyor. Modelin daha üst seviyelerinde ise Eco-G 120 otomatik motor ve expression ile journey donanımları yer alıyor.

Yeni Logan opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL Expression
Özel Renk 13.000 TL Expression
Metalik Renk 13.000 TL Essential
Yedek Lastik 12.000 TL Essential
Kablosuz Şarj 8.000 TL Journey
Özel Renk 13.000 TL Journey
Metalik Renk 13.000 TL Journey
Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 35.000 TL Journey

Yeni Jogger fiyatları - Eylül 2026

Dacia Jogger

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
TCe 110 extreme - 7 koltuklu 1.650.000 TL -
Eco-G 120 extreme - 5 koltuklu 1.730.000 TL -
Eco-G 120 extreme - 7 koltuklu 1.790.000 TL -
Eco-G 120 extreme - 5 koltuklu 1.760.000 TL -
Eco-G 120 auto extreme - 7 koltuklu 1.900.000 TL -

Yeni Jogger, Eylül ayında önceki aya göre daha geniş bir versiyon yelpazesiyle listeleniyor. Modelde Expression donanımının 5 ve 7 koltuklu seçenekleri bulunurken Extreme donanımında TCe 110 ve Eco-G 120 motor seçenekleri sunuluyor.

Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 14.000 TL Extreme
Metalik Renk 15.000 TL Expression
Metalik Renk 15.000 TL Extreme
Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 45.000 TL Extreme

Kaynak: Dacia

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