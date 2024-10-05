Dağ keçileri, fizik kurallarına meydan okurcasına inanılmaz yerlerden geçip dimdik yerlere tırmanabiliyor. Sihirli güçleri olmadığına göre bunu tam olarak nasıl yapabiliyorlar?

Dağ keçilerinin adından da anlaşılacağı üzere dağlarda gezdiğini biliyoruz ancak bu tırmanmanın ne kadar ileri bir seviye olduğunu hiç fark ettiniz mi?

Resmen yer çekimine meydan okuyarak düz duvara tırmanıyorlar ve geçmenin neredeyse imkânsız olduğu yerlerden geçiyorlar. 60 derece eğimli yerlere bile tırmanabiliyorlar. Diğer hayvanlardan onları bu kadar farklı kılan ne?

Toynakları âdeta bir tırmanış ayakkabısı gibi.

Dağ keçilerinin iki parmaklı toynaklarının dış kısmı; sert ve pürüzlü bir yapıya sahip. Bu kısım, dengeyi ve kavramayı bir üst seviyeye taşıyor. Toynakların iç kısmı ise daha yumuşak, esnek ve kauçuğumsu bir yapıda. Parmakları da dağlarda dolaşırken dengelerini korumalarına yardımcı oluyor. Resmen tırmanış ayakkabısı gibi.

Evet, toynaklarının bu yapısı tırmanışlarını kolaylaştırıyor ancak göremediğimiz şeyler de var. Mesela güçlü arka uzuvları ile özel boyun ve omuz kasları sebebiyle kendilerini inanılmaz bir şekilde itebiliyorlar.

Peki neden bu kadar yükseklere tırmanıyorlar?

Ayılar, pumalar, kurtlar, kartallar gibi avcılarından kaçmak ve dağ bitki örtüsü bulmak için tırmanıyorlar. Hatta kayaların tuzlarına da ilgileri var; bazen yalayabiliyorlar. Dağların yanı sıra meyve ağaçlarına da tırmanabiliyorlar.

Yetenekleri, bunlarla sınırlı kalmıyor. Atlama kabiliyetleri, 4 metreye kadar çıkabiliyor. Tüm bu özelliklerine hayret etmemek elde değil!

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