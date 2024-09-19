Bir kedinin, bir şeyi dikkatli bir şekilde koklarken ağzının aralandığını görmüş olabilirsiniz. Üstelik bunu yapmalarının ardında önemli bir amaç yatıyor.

Kediler de köpekler gibi güçlü koku alma yetisine sahip ancak ayrıştıkları bir nokta var. Kediler, bir şeyi dikkatlice koklarken aynı zamanda ağızlarını açıyor.

Dışarıdan komik görünen bu hareketlerinin sebebi ne olabilir? Kedilere bir kez daha hayran kalacağınız arka planını anlatalım…

Kedilerin bu hareketine “flehmen tepkisi” deniyor.

Almancada “üst dudağı kıvırmak” anlamına gelen “flehmen”, kedilerde çokça görülüyor. Tuhaf olduğu kadar komik duran bu görüntü aslında önemli bir amaca hizmet ediyor. Ağızlarını açtıklarında, kokuyu daha yakından analiz etmelerine fırsat sunan “vomeronazal organ” adlı bir algılama organı devreye giriyor.

Jacobson organı

“Jacobson organı” olarak da duymuş olabileceğiniz bu organ, ön kesici dişlerinin hemen arkasında yer alıyor ve burna kadar giden küçük kanallarıyla koku almayı sağlıyor.

Yani bir kedi flehmen tepkisi sergilerken kokular, tükürükte çözünüyor ve dil ile bezlere gönderiliyor. Böylece burundaki reseptörlerin algılayamadığı fenomenleri algılayabiliyorlar.

Flehmen tepkisi, yalnızca kedilerde yok. Sahip olan diğer hayvanlar:

Kirpi

Lama

At

Aslan

Kaplan

Gergedan

Zürafa

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