Bir hayvan düşünün ki kalp atış hızını dakikada 2’ye düşürebiliyor. İnanması güç, değil mi? Bakalım hangi hayvanmış bu?

Çevremizdeki kedi, köpek, kuş dışındaki hayvanların bizden uzakta olmaları, onların ilginç ve benzersiz özelliklerini araştırmamıza engel değil.

Kimisinin, “mucizevi” denebilecek özellikleri var. İşte bunlardan biri de, bugün içeriğimizin konusu. Bir hayvan var ki, kalbinin atış hızını dakikada 2’ye düşürebiliyor.

Stanford Üniversitesinde bir araştırma yapıldı.

Goldbogen Laboratuvarında araştırmacılar, yaşayan en büyük memeli olan mavi balinanın kalp atış hızını ölçmeyi amaçladı ve araştırmayı yöneten Deniz Biyoloğu Jeremy Goldbogen, çalışmanın sonuçlarının değerli veriler sunduğunu söyledi. Kendi cümleleriyle:

“Mavi balinalar, yaşayan en büyük canlı ve uzun zamandır bizi büyülüyor. Onun sayesinde yaptığımız ölçümler, vücut kitle indeksi devasa olan hayvanların nasıl yaşadığını anlamamızı sağlıyor.”

Araştırmanın sonuçları, gerçekten hayret verici.

İnsanlar olarak ortalama kalp atış hızımız, dakikada 60 ila 200 arasında değişiklik gösteriyor. Hayvanların boyutları küçüldükçe kalp atış hızları düşerken boyutları büyüdükçe bu hız artıyor.

İnanılmaz özellikleri ve görünüşleriyle bizi hayrete düşüren mavi balinaların hiç şüphesiz en şaşırtıcı özelliklerinden biri, kalp atış hızlarının dakikada ikiye düşebilmesi.

Bu durum özellikle okyanıs yüzeyinde beslenirken meydana geliyor. En yüksek atış ise dakikada 37 olarak kaydedildi. Bu da beslendikten sonra su yüzeyine çıktıklarında oldu.

Verilerin analizi, bir mavi balinanın kalbinin zaten sınırında çalıştığını gösteriyor; bu da onların neden daha büyük olmayacak şekilde evrimleşmediğini açıklayabilir.

Böyle bir atış nasıl mı mümkün olabiliyor?

Araştırmacılar, böyledine şaşırtıcı derecede düşük kalp atış hızının, atımlar arasında ek kan akışını sürdürmek için yavaşça kasılan, kalbin kanı vücuda taşıyan bir parçası olan esnek bir aort kemeri ile açıklanabileceğini düşünüyor.

Peki bunu nasıl ölçtüler?

Elektrokardiyogram (EKG) makinesini içinde barındıran bir takip cihazı geliştiren araştırmacılar, 22 metre uzunluğa sahip yetişkin bir erkek balinanın vücuduna bu cihazı yerleştirerek verilere ulaşabildiler. Hatta Goldbergen, süreci şöyle anlattı:

“Mavi balina bulmak epey zor çünkü okyanusun geniş alanlarına yayılıyorlar. Hem şansımız hem de deneyimlerimiz sayesinde botumuzla balinanın sol kısmında durduk ve cihazı, 6 metre uzunluğundaki bir karbon fiber çubukla, balina yüzeye çıktığı zaman kalbine en yakın bölgeye yerleştirdik.”

İşte mavi balinanın kalp ritimleri bu şekilde ölçülmüştü ve elde edilen veriler sonucunda kalp atış hızının dakikada 2’ye düşebildiği gibi inanılmaz bir bilgi elde edilmişti.

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