Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Beynine Neuralink Çipi Takılan Konuşma Engelli Bir Adamın İlk Cümlesini Söylediği Anlar

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Neuralink'in yeni videosu, konuşma engelli bir hastanın beyin implantı sayesinde zihin gücüyle "seni seviyorum" dediği anları gözler önüne serdi.

Beynine Neuralink Çipi Takılan Konuşma Engelli Bir Adamın İlk Cümlesini Söylediği Anlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk’ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, klinik çalışmalara katılan ve konuşma güçlüğü çeken bir hastanın deneyimini paylaştığı etkileyici bir video yayımladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Zihin gücüyle iletişim kuran hastanın yaşadığı bu anlar, teknolojinin insan hayatına dokunan duygusal potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk cümlesi "seni seviyorum" oldu

X'te “Güzel bir sürpriz” notuyla paylaşılan kısa videoda, kimliği ve tam sağlık durumu açıklanmayan hasta, zihin-bilgisayar arayüzü implantı sayesinde yakınındaki biriyle iletişim kuruyor.

Zihninden geçen ilk düşünceleri önündeki bilgisayar aracılığıyla sese dönüştüren hastanın sevdiklerine ilk cümlesi “seni seviyorum” oldu. Neuralink, bu başarının tüm katılımcılar veya gelecekteki sonuçlar için garantili olmadığını ancak konuşma veya görme engelli bireyler için büyük bir umut ışığı yaktığını söyledi.

Neuralink’in sunduğu bu mucizevi gelişme bir ilk değil. Şirket, geçtiğimiz Mart ayında boyundan aşağısı felçli olan Jon L. Noble’ın N1 implantı sayesinde sadece düşüncelerini kullanarak bir MacBook imlecini kontrol edebildiğini duyurmuştu ancak şirket, tüm bu umut verici gelişmelere rağmen cihazların henüz deneme aşamasında olduğunu ve FDA gibi resmî kurumlarca onaylanmadığını hatırlatıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com