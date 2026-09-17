Neuralink'in yeni videosu, konuşma engelli bir hastanın beyin implantı sayesinde zihin gücüyle "seni seviyorum" dediği anları gözler önüne serdi.

Elon Musk’ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, klinik çalışmalara katılan ve konuşma güçlüğü çeken bir hastanın deneyimini paylaştığı etkileyici bir video yayımladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Zihin gücüyle iletişim kuran hastanın yaşadığı bu anlar, teknolojinin insan hayatına dokunan duygusal potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk cümlesi "seni seviyorum" oldu

X'te “Güzel bir sürpriz” notuyla paylaşılan kısa videoda, kimliği ve tam sağlık durumu açıklanmayan hasta, zihin-bilgisayar arayüzü implantı sayesinde yakınındaki biriyle iletişim kuruyor.

Zihninden geçen ilk düşünceleri önündeki bilgisayar aracılığıyla sese dönüştüren hastanın sevdiklerine ilk cümlesi “seni seviyorum” oldu. Neuralink, bu başarının tüm katılımcılar veya gelecekteki sonuçlar için garantili olmadığını ancak konuşma veya görme engelli bireyler için büyük bir umut ışığı yaktığını söyledi.

Neuralink’in sunduğu bu mucizevi gelişme bir ilk değil. Şirket, geçtiğimiz Mart ayında boyundan aşağısı felçli olan Jon L. Noble’ın N1 implantı sayesinde sadece düşüncelerini kullanarak bir MacBook imlecini kontrol edebildiğini duyurmuştu ancak şirket, tüm bu umut verici gelişmelere rağmen cihazların henüz deneme aşamasında olduğunu ve FDA gibi resmî kurumlarca onaylanmadığını hatırlatıyor.