Tesla'nın Türkiye pazarına getirdiği Model Y'lerin üretildiği Berlin fabrikasında genişletme kararı alındı.

Elektrikli otomobil sektörünün en büyük oyuncularından Tesla, Almanya'daki Berlin fabrikasını genişletmek için resmî onayı aldı. Şirket daha önce birçok Model Y'yi burada üretirken, Türkiye'de de satılan Model Y araçları bu fabrikadan çıkıyor. Bu nedenle alınan bu kararla birlikte Türkiye'ye daha fazla Tesla modeli gelebilir.

Şirket, fabrikayı yıllık 1 milyon araç üretme kapasitesine ulaştırmayı hedefliyor ve genişletme çalışmaları da bu doğrultuda başlamış durumda. Bugün gelen onayla birlikte fabrikanın genişletilmesiyle Almanya, Tesla için en büyük otomotiv üretim merkezi hâline gelecek. Tam da bu nedenle Berlin fabrikasında üretilen Model Y dışındaki modellerin de ileride Türkiye'de satışa sunulabileceği ihtimali gündemde.

Model Y dışındaki modelleri de Türkiye'de görebiliriz

Konuyla ilgili X üzerinden paylaşımda bulunan gazeteci Emre Özpeynirci de benzer konuyu vurgulayarak, Berlin fabrikasının genişletilmesiyle bu fabrikada üretilecek model çeşitliliğinin artacağının ve bu çeşitliliğin Türkiye pazarında da yer alacağının altını çizdi.

Tesla Model Y, şu an Türkiye'de resmî olarak satılan tek Tesla modeli konumunda. Yakın zamanda yapılan fiyat artışıyla birlikte Model Y'nin tek motorlu en uygun fiyatlı versiyonu 1 milyon 866 bin TL'den satılmakta.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi Tesla modelinin Türkiye'de satılmasını isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.