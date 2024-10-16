Çok büyük Bitcoin (BTC) yatırımı olduğu bilinen Tesla'dan beklenmedik bir hamle geldi. Şirket, elindeki tüm BTC'leri farklı farklı cüzdanlara taşıdı. Tesla'nın neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Firma, elinde bulundurduğu Bitcoin'leri (BTC), başka başka cüzdanlara taşıdı. Tesla'nın neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

Tesla, kripto paralara sıcak bakan firmaların başında geliyor. Hatta şirket, kısa süreliğine de olsa BTC ile otomobil satışı gerçekleştirdi. Ancak hem bu satışlardan hem de yatırım amacıyla alınan BTC'ler, çok uzun zamandır hareketsizdi. Tesla, 17 Haziran 2022 tarihinden sonra ilk kez sahip olduğu BTC'leri başka cüzdanlara gönderdi.

26 işlemde 11.500 BTC transfer edildi

Yapılan incelemerde, Tesla'ya ait olduğu bilinen BTC cüzdanlarından 26 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerde taşınan toplam BTC miktarı 11 bin 500 civarındaydı. Bu tutarın anlık kur ile 770 milyon dolardan fazla yaptığını belirtmek gerekiyor.

Tesla'nın transferlerine ait ekran görüntüsü:

Tesla'nın taşıdığı BTC'lerin nereye gittiği belli değil. Haberimizin başında belirttiğimiz gibi bunun neden yapıldığı da belli değil. Ancak bu gelişme, yatırımcılar arasında herhangi bir korkuya neden olmamış gibi görünüyor çünkü BTC fiyatı, Tesla haberlerine tepki vermedi.