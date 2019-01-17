Damla Çentikli Xiaomi Mi 9'un Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından biri haline gelen Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 9'un tasarımı, Weibo'da paylaşılan bir konsept çizim ile ortaya çıkarıldı.

Geçtiğimi yıl muhteşem bir çıkış yaparak dünyanın en çok satan dördüncü akıllı telefon markası haline gelen Xiaomi, 2019 yılında da tüketicilerin fazlasıyla beğenisini kazanacak akıllı telefonlar piyasaya sürmeyi planlıyor. Xiaomi’nin 2019 yılında piyasaya süreceği amiral gemilerinden biri olan Mi 9’a ait yeni bir konsept tasarım, bir anlamda Xiaomi’nin planlarını gün yüzüne çıkarmış oldu.

Konsept tasarıma göre Xiaomi Mi 9, daha yüksek bir ekran gövde oranı için geniş çentikli tasarımdan damla çentikli tasarıma geçiş yapıyor. Ayrıca ekranın altı da dahil olmak üzere ekran çerçevelerinde çok ciddi bir incelme söz konusu. Cihazın arkasında üçlü kamera kurulumu görüyoruz ve kamera modülü, Huawei P20 Pro ile benzer şekilde tasarlanmış. Fiziksel bir parmak izi tarayıcı bulunmaması ise ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı doğruluyor.

Sızıntılara göre Xiaomi Mi 9, Snapdragon 855 işlemciden güç alacak. Ancak X50 LTE modem yerine X24 LTE modem kullanacağından 5G desteği sunmayacak. 10GB’a kadar RAM kapasitesi bulunacak olan cihazın 6.4 inçlik 2K ekrana sahip olması bekleniyor. 512GB’a kadar depolama alanı sunacak olan Mi 9, 32W hızlı şarj destekli 3.500mAh bir batarya ile gelecek. Cihazın IP68 sertifikasına sahip olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.