Damla Çentikli ZTE Blade V10, TENAA'da Görüntülendi

Çinli üretici ZTE'nin yeni bir telefon hazırlığında olduğu TENAA kayıtlarında ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl ZTE, MWC 2018 fuarında Blade V9 ve Blade V9 Vita adlı akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Çin'in en büyük üreticilerinden biri olan ZTE'nin bu yıl gerçekleştirilecek olan MWC için de bu telefonların yeni versiyonlarını hazırladığı ortaya çıktı.

ZTE V1000 koduyla TENAA'da görüntülenen cihazın beklenen Blade V10 modeli olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın ön tarafında yer alan damla çentik ve arkada gördüğümüz çift arka kamera kurulumu ise ZTE Blade V10'un son aylarda çıkan birçok telefonla benzerlik göstereceğini gözler önüne seriyor.

6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olan Blade V10; dört çekirdeği 2.1 GHz hızında, diğer dört çekirdeği de 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. ZTE'nin işlemci tercihini MediaTek P70'ten yana kullandığını bu saat hızlarından anlıyoruz.

ZTE Blade V10, 4 ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ve 64 GB/128 GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesi seçeneğiyle geliyor. Ek depolama için microSD kart desteği de sunacak olan cihaz, aynı zamanda Android 9 Pie işletim sistemine sahip. Arka tarafta 16+5 MP'lik çift arka kamera ile gelen V10, ön kamera tarafında ise 8 MP değerini taşıyor.

ZTE Blade V10'un fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı konusunda ise şu an için hiçbir bilgi bulunmuyor.