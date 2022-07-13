Datça ve Çeşme'de Orman Yangını Çıktı [Video]

Muğla'nın Datça ilçesi ve İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yaz mevsimini yarılamamızla birlikte sıcaklıklar artmaya devam ederken, Türkiye genelinde birçok noktada orman yangınları baş göstermeye başladı. Bugün, geçtiğimiz yıl da orman yangınlarının görüldüğü Datça ve Çeşme’den yeniden alevler yükseldi. Ekipler, son hızla yangınlara müdahale etmeye başladı.

Datça ve Çeşme’de başlayan yangınlar etkisini sürdürmeye devam ederken, yangın bölgesinden fotoğraflar ve videolar gelmeye devam ediyor. Bununla birlikte Orman Genel Müdürlüğü ve çeşitli kurumlar, yangınların durumu hakkında anbean bilgilendirme paylaşıyor. Yangınlardan gelen görüntüler ve paylaşılan açıklamalar şu şekilde:

İzmir’in Çeşme ilçesinde orman yangını:

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre makilik alanda çıkan yangına müdahalede İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arozöz ve 4 dozer kullanılıyor. Otoban ve rüzgâr enerji santrallerine yaklaşan yangın nedeniyle İzmir – Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii da kapatılmış durumda.

Muğla Datça’da orman yangını:

Geçtiğimiz yıl büyük bir yangına ev sahipliği yapan Muğla’nın Datça ilçesi yeniden yanıyor. Şiddetli rüzgâr yangının büyümesine katkı sağlarken yangına geniş çaplı bir müdahale yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangına 7 uçak, 14 helikopter, 103 arozöz, 11 iş makinesi ve 415 personel ile müdahale ediyor.

Datça yangını hakkında yapılan resmi açıklamalar: