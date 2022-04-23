Orman Yangınlarında Kaç Helikopter ve Uçak Kullanılacak?

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı bu yılki hava filosunun nasıl olacağı ile ilgili konuştu. Geçtiğimiz yıl tartışma yaratan konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey, 20 uçak ve 55 helikopter ile olası yangınlar ile mücadele edileceğini aktardı.

İklim değişikliklerinin korkutucu sonuçlarından biri olan orman yangınları geçtiğimiz yıl hem ülkemizi hem de dünyayı etkisi altına almıştı. Türkiye’nin birçok bölgesinde çıkan bu yangınlar, vatandaşların hayatını kaybetmesine, hayvanların telef olmasına ve yüz binlerce hektarlık alanın yok olmasına sebebiyet vermişti.

‘Ciğerlerimiz’ olarak nitelendirilen ormanlarda yaşanan bu yangınlara karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuz ise o günlerde büyük tartışma konusu olmuştu. O günlerde yapılan açıklamalarda, Türkiye’de yangınlara karşı 3 uçak, 9 İHA ve 39 helikopterin bulunduğu aktarılmıştı. Buna ek olarak da Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden de uçak yardımı alınmıştı. Ancak bu araçların çoğunun kiralık olması ve diğer ülkelerden çok daha az seviyede olması eleştirilerin odağı olmuştu. Şimdi ise konu hakkında yeni bir açıklama geldi.

“39 olan helikopter sayısını 55’e çıkardık”

Geçtiğimiz aylarda yangın söndürme hava araçları için 2 milyar 400 liralık bütçe ayrıldığını ve ihalelerle 5 uçağın resmen Türkiye’nin olacağını aktaran Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kahramanmaraş’ta oluşturulan Kudüs Hatıra Ormanı’nın fidan dikiminde yangınlar ile mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

Yangınların iklim değişikliklerinin sonuçları arasında yer aldığını belirten Karacabey, bu felaketlerin sonuçlarını en aza indirgemek için çalıştıklarını aktardı. Büyük tartışma konusu olan hava araçları hakkında da konuşan Genel Müdür, bu yıl 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacaklarını aktardı: “Özellikle hava araçları konusunda bu yıl daha fazla aracını kullanmış olacağız. 20 uçak, 55 helikopter ile çalışacağız. Geçen yıl 39 olan helikopter sayımızı bu yıl 55’e çıkardık. İnşallah bu araçlar 1 Mayıs’tan itibaren görevinin başında olacak”

Karacabey ayrıca hazırlıkların yalnızca havada değil, karada da sürdüğünü aktardı. Yangınların söndürülmesinde kara birliklerinin de etkili olduğunu söyleyen Genel Müdür; bu yıl gönüllü sayısının 90 binden 100 bine çıkmasını beklediklerini, kara savunması ekiplerine de 5 bin kişi eklediklerini ifade etti.

Bunlar dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, olası orman felaketlerine karşı yangınları erken tespit edebilen ve bölgeye ekip sevk edebilen bir yapay zekâ sisteminin kurulacağına dikkat çekmişti. Bunun ardından ise o zamanın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sistemin Antalya ve Muğla’ya kurulduğunu paylaşmıştı.