Orman Yangınlarında Kullanılan Kırmızı Karışım Nedir?

Orman yangınlarında havadan müdahale esnasında uçaklar ve helikopterler yere kırmızı renkli bir karışım bırakıyorlar. Bu karışım tam olarak ne, neden kırmızı renkte ve ne işe yarıyor?

Yaz aylarının gelip havaların ısınmasıyla birlikte, canımızı yakan bir gündem de yeniden kendini gösterdi; orman yangınları. Kısa sürede geniş alanlara yayılan ve hektarlarca alanı küle çeviren bu yangınlarda kurtarıcı rolü ise en etkili müdahale yöntemlerinden biri olan havadan müdahale.

Havadan müdahalelere dair görüntülerde karşımıza dikkat çekici bir detay çıkıyor; uçak ve helikopterlerin yangın bölgesine bıraktığı kırmızı renkli bir karışım. Peki bu karışımın içinde ne var, neden tercih ediliyor, rengi neden kırmızı?

Kırmızı karışım, yangın söndürmede kullanılan pek çok kimyasaldan biri

Yangın geciktiriciler olarak geçen gruba dahil olan bu kırmızı karışım, ağırlıklı olarak fosfat ve sülfat grubu kimyasallar ile sudan oluşuyor. Kırmızı rengini ise eklenen renklendirici bazı kimyasallardan alıyor.

Neden su yerine bu kimyasal karışım kullanılıyor?

Büyük çapta ve hızla yayılan yangınlarda, yangının daha geniş alanlara sıçraması engellemek, alevleri yavaşlatmak ve yoğunluğunu azaltmak için kimyasal karışımlar tercih ediliyor. Bu karışımlar en basit tanımıyla, ortaya çıkardıkları kimyasal reaksiyonlar ile atmosfere su buharı salıyor, ısıyı düşürüyor ve bir battaniye görevi görüp oksijen ile teması keserek yangının yayılmasının önüne geçiyor.

Peki neden kırmızı renk tercih ediliyor?

Bildiğiniz üzere yangınlara aynı anda hem karadan hem de havadan müdahale edilebiliyor. Ekiplerin hangi bölgeye müdahale edildiğini anlayabilmesi ve çalışmaların daha sistematik şekilde ilerleyebilmesi için kırmızı renk tercih ediliyor. Bu da ekiplere, o anda hangi bölgeye müdahale edildiği ile ilgili bilgi veriyor.