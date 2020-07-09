DC’nin Televizyondaki Yeni Batwoman’ı Belli Oldu

Yakın zamanda başrol oyuncusunu kaybeden CW yapımı süper kahraman dizisi Batwoman’ın yeni yıldızı belli oldu. Pelerini kuşanma sırası artık Javicia Leslie’ye geldi.

Warner Bros, kendisine ait olan markalardan DC’ye ait dizileri, yine kendisine ait bir televizyon kanalı olan CW dizilerinden oluşan bir evreni kullanarak gençlerle buluşturuyordu. Kanalın en yeni dizilerinden biri de Batwoman'dı.

Batwoman rolünü oynayan Ruby Rose, geçtiğimiz günlerde şok edici bir şekilde karakteri ve diziyi bıraktığını açıklamıştı. O dönemde kararın karşılıklı alınmış olabileceği de ifade edilmişti. CW, Rose’un yerini dolduracak ismi buldu.

Gotham artık Javicia Leslie’ye emanet

Hollywood Reporter’ın haberine göre daha yalnızca ilk sezonu yayınlanmış olan Batwoman dizisinde pelerini kuşanma görevini Javicia Leslie üstlenecek. Gotham’ın yeni koruyucusu olacak ismin hikayeye nasıl dahil olacağı da açıklandı.

Leslie, tabii ki doğrudan doğruya Ruby Rose’un bıraktığı yerden Kate Kane karakterini canlandırmayacak. Onun yerine yeni bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Bu karakterin çok daha farklı bir geçmişi bulunacak.

Kate’in aksine Ryan Wilder adlı yeni karakterimiz Gotham’ın kirli tarafını da görmüş, pis işlere de bulaşmış ancak kişiliğini oluşturan etik değerlere sadık kalmıştır. Zaman zaman polisle de ters düşen Wilder, bir noktada adaleti kendi sağlamaya karar verecektir.

"Her zamanki tam Amerikan kahraman stereotipi değil"

Konuyla ilgili olarak yapılan bir açıklamada, “Bugün Ryan bir karavanda bitkileriyle yaşıyor. Sokak kedisi için süt çalabilecek ve sizi çıplak elleriyle öldürebilecek bir kız olarak, Ryan en tehlikeli savaşçı tipidir: Çok yetenekli ve vahşice disiplinsiz. Açık bir eşcinsel. Atletik. Saf. Tutkulu. Yanılabilir. Ve pek de her zamanki tam Amerikan kahraman stereotipi değil.”

Leslie böylece CW’nin Arrowverse adı verilen dizi evrenindeki ilk siyahi, açık şekilde LGBT karakteri olacak. Kendisinin de biseksüel olduğunu söyleyen oyuncu, Batwoman’ı canlandıracak ilk siyahi kadın olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Batwoman dizisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Diziyi izlediniz mi? Sizce Javicia Leslie, Ruby Rose’un yerini doldurabilir mi?