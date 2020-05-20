Batwoman dizisinde popüler süper kahramanı canlandıran Ruby Rose, geçtiğimiz pazar günü ilk sezonu sona eren diziden ayrıldığını açıkladı. Rose, dizi gösterime girmeden kısa süre önce fıtık ameliyatı geçirmişti.

The CW'nin süper kahraman dizisi Batwoman, ilk sezon finalini geçtiğimiz pazar günü yayınladı ve yapımcılar dizinin ikinci sezonla ekranlara geri döneceğini onayladı. Ancak dizide Batwoman rolünü canlandıran Ruby Rose, ilk sezonun ardından sürpriz bir şekilde diziden ayrıldı.

Rose, aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon Batwoman'a dönmeme konusunda çok zor bir karar verdim. Oyuncular, dizi ekibi ve hem Vancouver'da hem de Los Angeles'ta diziye emek veren herkese çok saygı duyduğum için bu kararı vermek kolay olmadı." şeklinde konuştu.

Ruby Rose, Batwoman dizisi yayınlanmadan kısa süre önce fıtık ameliyatı geçirmişti

Rose, Batwoman olarak ilk kez Arrowverse serisine bağlı "Elseworlds" etkinliğinde izleyici karşısına çıkmıştı. Batwoman ile geçtiğimiz sonbaharda rolüne geri dönen Rose, dizi yayınlanmadan kısa süre önce Instagram'da yaptığı açıklamada dizinin aksiyon sahneleri sırasında omurlarındaki iki diskte hasar meydana gelmesi nedeniyle acil fıtık ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.

The CW ve Berlanti Productions'ın ortak açıklamasında, "Warner Bros.Television, The CW ve Berlanti Productions, ilk sezonumuzun başarısına katkılarından dolayı Ruby'ye teşekkür ediyor ve ona en iyi dileklerini iletiyor. Stüdyo, Batwoman'ın ikinci sezonuna ve uzun vadeli geleceğine sıkı sıkıya bağlı ve biz dizinin yetenekli ekibi ile birlikte yeni bir başrol oyuncusu ve dizinin yeni yönünü paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Rose, "Greg Berlanti, Sarah Schechter ve Caroline Dries'e sadece bana bu inanılmaz fırsatı verdikleri için değil, beni DC evrenine davet ettikleri için de minnettarım. Peter Roth, Mark Pedowitz, Warner Bros. ve The CW'de her zaman bana inanan ekiplere ve birinci sezonu başarılı kılan herkese teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım." sözleriyle rolüne veda etti.

Batwoman bir lezbiyen ana karaktere sahip ilk süper kahraman dizisiydi ve karakteri canlandıran Ruby Rose, lezbiyen olması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Dizi, koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kaldı ve planlanan 22 bölümden ancak 20'si tamamlandı. Kalan iki bölümün Batwoman'ın yeni görünümünü açıklayacak olayları konu alıp almayacağı henüz belirsiz.