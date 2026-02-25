Tümü Webekno
Death Stranding 2: On the Beach'in PC Sürümünün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Death Stranding 2: On the Beach'in PC sürümünün martta geleceği açıklanmıştı. Şimdi ise sistem gereksinimleri belli oldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Efsane oyun tasarımcısı Hideo Kojima’nın şirketi Kojima Productions’ın geliştirdiği Death Stranding’in yeni oyunu Death Stranding 2: On the Beach, Haziran 2025’te PS5 için çıkış yapmıştı. Bu ay gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde ise beklenen haber gelmiş ve oyunun PC sürümü duyurulmuştu.

Sony tarafından yapılan resmî duyuruda Death Stranding 2: On the Beach’in PC sürümünün, 19 Mart 2026’da resmen çıkış yapacağı açıklanmıştı. Şimdi ise oyunun çok beklenen sistem gereksinimleri açıklandı.

Death Stranding 2: On the Beach sistem gereksinimleri

Minimum

  • İşletim sistemi: Windows 10/11 (1909 versiyonu veya daha yenisi)
  • İşlemci: Intel Core i3-10100 & AMD Ryzen 3 3100
  • RAM: 16 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 & AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
  • Depolama: 150 GB
  • Ortalama performans: 1080p 30 FPS

Önerilen

  • İşletim sistemi: Windows 10/11 (1909 versiyonu veya daha yenisi)
  • İşlemci: Intel Core i7-11700 & AMD Ryzen 7 5700X
  • RAM: 16 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 & AMD Radeon RX 6800
  • Depolama: 150 GB
  • Ortalama performans: 1440p 60 FPS

Death Stranding 2: On the Beach’in PC sürümü, şu anda Steam ve Epic Games üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Steam’de 69,99 dolardan, Epic Games’te ise 3.449 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Oyunlar

