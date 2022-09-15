Deathloop, Game Pass Abonelerine Ücretsiz Oluyor

Yeni nesil FPS oyunu Deathloop'un Xbox çıkış tarihi en sonunda açıklandı. Oyunun Xbox çıkış tarihi, iki büyük gelişmeye daha ev sahipliği yapacak. Yakında Deathloop, Game Pass abonelerine ücretsiz olacak!

Bundan tam bir yıl önce piyasaya sürülen ve Dishonored gibi efsane bir serinin geliştiricileri tarafından üretilen Deathloop, bugün sevindirici bir haberle karşımıza geldi. ‘Yeni nesil birinci şahıs oyunu’ olarak tanımlanan oyunun Xbox konsollara geleceği açıklandı.

Paylaşılan duyuruya göre Deathloop, 20 Eylül 2022 tarihinden itibaren Xbox Series X ve S konsollarda oynanabilir olacak. Oyunun Xbox sürümü, oyun için bugüne kadar yayınlanan tüm güncellemeleri barındıracak. Bunun yanı sıra aynı gün oyun, büyük bir sürprize daha yer verecek.

Deathloop Xbox fragmanı:

Oyun, Xbox Game Pass'e de geliyor!

Xbox oyuncuları dışında Deathloop’u henüz oynamaya fırsat bulamamış olan oyuncular, 20 Eylül’den itibaren Xbox Game Pass abonelikleri ile oyunu indirebilecekler. Oyun, Xbox Game Pass, Game Pass Ultimate ve Xbox Game Pass PC aboneleri tarafından oynanabilecek. Deathloop, şu anda Xbox için ön siparişe ve Game Pass aboneleri için ön yüklemeye açıldı.

Deathloop’un Xbox’a geldiği gün, büyük bir güncellemeye de yer verecek:

20 Eylül tarihi, Deadpool için büyük bir güncellemenin yayınlanacağı tarih de olacak. Oyun, yeni silah, beceri, düşman ve çok daha fazlasına kavuşacağı ‘Goldenloop’ güncellemesini alacak. Güncellemeyle birlikte oyuna platformlar arası eşleştirme özelliği de eklenecek. Böylece PSN, Xbox, Steam, Epic ve Microsoft Store oyuncuları, aynı oyunda karşı karşıya gelebilecek.