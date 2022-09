The Sims 4, Kalıcı Olarak 'Ücretsiz' Oluyor

Electronic Arts ve Maxis, bugün yaptıkları bir duyuruyla popüler yaşam simülasyonu The Sims 4'ün ücretsiz olacağını açıkladı. Buna göre; oyunun ek paketleri içermeyen temel versiyonu, 18 Ekim'den itibaren tüm platformlar için ücretsiz hâle gelecek.

2014 yılında çıkış yapan yaşam simülasyonu The Sims 4’ün son yılların en popüler oyunlarından biri olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Electronic Arts tarafından yayınlanan yapım, daha sonra çıkan ek paketleriyle de oyunculara daha iyi deneyimler yaşatmayı başarıyordu.

Şimdi ise oyun ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Electronic Arts ve geliştirici Maxis tarafından bugün yapılan bir açıklama, The Sims 4’ün temel oyununun ücretsiz olacağını gösterdi. Yani artık Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S kullanıcıları popüler oyunun temel versiyonuna herhangi bir ücret ödemeden ulaşabilecek.

The Sims 4, 18 Ekim’de ücretsiz oluyor

The Sims 4, 18 Ekim’den itibaren tüm platformlarda ücretsiz hâle gelecek. Hâlihazırda oyunu satın almış olanlar ise bir bonus kazanacak. Açıklamalara göre 17 Ekim tarihine kadar fiyatı 199,00 TL olan oyunu para ödeyerek satın alanlar, ‘Desert Luxe Kit’ eklentisine sahip olabilecek. Bu eklenti güneybatı çölünden esinlenen yeni mobilyaları içerecek.

Kalıcı olarak ücretsiz hâle gelecek versiyonun yalnızca The Sims 4’ün temel oyunu olduğuna bir kez daha dikkat çekelim. Yani oyun çıktığından beri piyasaya sürülen ek paketler hâlen belli ücretler karşılığında satın alınabilecek. Bu paketler ile birlikte oyuna tamamen sahip olmak isterseniz de binlerce lira ödemeniz gerekiyor.

The Sims 4 her ne kadar hâlen çok popüler olsa da yakında yeni bir oyunun gelme ihtimalinin bulunduğunu da belirtmeden geçmemek gerek. EA, geçtiğimiz aylarda The Sims 5’in sinyallerini veren açıklamalarda bulunmuştu. Geliştirici Maxis de serinin dördüncü oyununun ücretsiz olduğunu duyururken ekibin oyuncular için yeni deneyimler geliştirmeye kendini adadığını belirtti. 18 Ekim’de Sims’e özel düzenlenecek bir etkinlikte yeni oyunla ilgili daha fazla bilgi edinebileceğimizi ekleyelim.

