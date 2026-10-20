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1000 Çalışanını İşten Çıkaran Netflix'ten Bir Kritik Hamle Daha: Bu Defa İçerik Kısmı...

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Yakın zamanda 1000 çalışanını kovan Netflix, şimdi de üst düzey içerik yöneticilerinde büyük değişikliklere gitti.

1000 Çalışanını İşten Çıkaran Netflix'ten Bir Kritik Hamle Daha: Bu Defa İçerik Kısmı...
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Netflix, bu yıl hisse senetlerinde yaşanan ciddi değer kayıplarının önüne geçebilmek ve kan kaybını durdurabilmek adına büyük kararlar almaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde toplam personelinin yüzde 6'sına denk gelen 1000 çalışanının işine son vererek kendi tarihinin en büyük küçülme operasyonuna imza atmıştı. Şimdi ise yönetici tarafında değişiklikler yaşandı.

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Dev platform, sadece küçülmeyle yetinmeyip, gelecekteki yayın stratejisini belirleyen ana yönetim kadrosunda da köklü bir değişime yöneldi.

İçerikten Görseller

1000 Çalışanını İşten Çıkaran Netflix'ten Bir Kritik Hamle Daha: Bu Defa İçerik Kısmı...
netflixic

İçeriklerden sorumlu yönetici ile yollar ayrıldı

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Yıllardır platformun içerik tercihlerine yön veren ve dijital kütüphanenin şekillenmesinde ana rolü üstlenen İçerikten Sorumlu Yönetici Bela Bajaria ile yollar resmi olarak ayrıldı. Bajaria'nın boşalttığı bu kritik koltuk için Netflix, daha önce Disney ve Fox gibi dev Hollywood stüdyolarında üst düzey yöneticilik yapmış tecrübeli isim Peter Rice ile anlaşmaya vardı.

Değişim rüzgarı sadece genel içerik yönetimiyle de sınırlı kalmadı. Film departmanının başkan yardımcılığı görevini yürüten Doug Belgrad ile de yollar ayrılırken, departmanın başındaki Dan Lin'in de görevine resmi olarak son verildi.

Netflix'in film departmanının başına getirmek istediği isimlerin ise kısa süre öncesine kadar Warner Bros.'un film kanadını yöneten Pam Abdy ve Mike De Luca ikilisi olduğu öne sürülüyor. Paramount'un yakın zamanda Warner Bros'u satın almasının ardından görevden çıkarılan ikili, Netflix için büyük bir transfer fırsatına dönüştü.Tüm bu yönetimsel değişimlerin Netflix’in içeriklerine nasıl yansıyacağını zamanla göreceğiz.

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