Apple, 5000 Kişiyi İşten Çıkarıp Yerine Yapay Zekâ Getirmeyi Düşünmüş!

Apple’ın 5000 personelini işten çıkarıp yerlerine yapay zeka ajanlarını getirmeyi planladığı ancak sonrasında bu fikirden vazgeçtiği iddia edildi.

Bloomberg'den Mark Gurman, dün paylaştığı bilgilerde Apple’da şirket içinde yaşananları gözler önüne serdi. Daha önce aktardığımız üzere firmada büyük strateji değişiklikleri olacağını, yeni CEO John Ternus’un daha çok ve hızlı ürün lansmanı hedefiyle yola çıktığını görmüştük.

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Ancak tüm haberler onlarla sınırlı değil. Öyle ki Gurman, firmanın devasa bir işten çıkarma planladığını ancak daha sonra bu fikirden vazgeçtiğini söylüyor.

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5000 kişi işten çıkarılıp yerlerine yapay zekâ konması planlandı

İddiaya göre Apple, müşteri hizmetleri ve destek biriminde görev yapan yaklaşık 5.000 çalışanını işten çıkarmayı bir ara ciddi şekilde gündemine aldı. Şirket içindeki planlama; telefon ve web üzerinden hizmet veren yapay zekâ ajanlarının, işten çıkarılması hedeflenen personelin üstlendiği sorumlulukların bir kısmını devralabileceği öngörüsüne dayanıyordu.

Gurman’a göre şirket, daha sonrasında böyle bir adımı atmaktan vazgeçtiğini ve planları belirsiz bir süreye kadar rafa kaldırdı. İşten çıkarma planını askıya almış olması, yapay zekânın tüm süreçleri tamamen tek başına sırtlamaya henüz hazır olmadığını veya insan dokunuşunun müşteri memnuniyeti açısından hâlâ kritik görüldüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca teknoloji devinin ilerleyen dönemde AppleCare bünyesinde yeni alımları kısıtlayıp kısıtlamayacağı ya da bu işten çıkarma senaryosunu yeniden masaya getirip getirmeyeceği belirsizliğini koruyor.

İşten çıkarma kararı ertelenmiş olsa da Apple'ın destek süreçlerinde yapay zekâya olan yatırımı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bilgilere göre, ABD ve Kanada'dan AppleCare destek hattını arayan kullanıcılar artık üretken yapay zekâ destekli bir asistan tarafından karşılanmaya başladı. Eskiden kullanılan temel ve geleneksel otomatik yanıt sistemlerinin aksine, bu yeni sanal asistan çok daha gelişmiş bir altyapıya sahip.

Apple destek ekibindeki 5.000 kişilik devasa işten çıkarma planını durdurmuş olsa da şirket içinde farklı departmanlardaki küçülme adımları tamamen durmuş değil. İddialara göre son haftalarda orta düzey yöneticileri hedef alan bazı işten çıkarmalar gerçekleşti.