Bir filmin, eleştirmenlerin veya izleyicilerin radarına girmemesi ya da ödüllere boğulmaması, onun kötü bir film olduğunu göstermez. Bu içeriğimizde, dijital yayın platformu Netflix’te son 5 yılda yayınlanan; ancak kıymeti bilinmeyen birbirinden başarılı 10 filmi sizlerle paylaşıyoruz.

Bir zamanlar posta yoluyla DVD dağıtan bir şirketten bugün, her çatının altında kendine bulan dev bir dizi ve film platformuna dönüşen Netflix, hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. Artık diziden filme, belgeselden animasyonlara kadar farklı türdeki binlerce içeriğe istediğimiz cihazlardan saniyeler içinde erişebiliyoruz.

Elbette bundan 5 yıl önce Netflix’in bizler için anlamı bu denli büyük değildi. Orijinal içerik üretmeye yeni yeni başlayan bir şirketti ve henüz dünya çapında bir fenomene dönüşmemişti. Bu nedenle kütüphanesindeki bazı harika yapımlar gözünüzden kaçmış olabilir. Biz de bundan yola çıkarak, son 5 yılda yayınlanıp değeri pek fazla bilinmeyen 10 Netflix filmini siz değerli okuyucularımız için listeledik. Hadi başlayalım.

10- Beasts Of No Nation (2015)

Başrollerinde Idris Elba, Abraham Attah ve Kurt Egyiawan’ın olduğu Beasts Of No Nation, ailesi iç savaş yüzünden paramparça olduktan sonra paralı asker birliğe katılmak zorunda kalan Batı Afrikalı küçük bir çocuğun hikayesini izliyor.

Netflix'in ilk orijinal filmi olma özelliğini taşıyan Beasts Of No Nation, ana akım sinemada ihmal edilen Afrika’daki iç savaşı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren güçlü bir hikaye.

Beasts Of No Nation filmini buradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

9- Gerald's Game (2017)

Stephen King'in 1992 yılında yayınladığı aynı adlı romanına dayanan Gerald's Game, psikolojik korku-gerilim türünde bir film. Mike Flanagan'ın yönettiği yapım, kocasının seks oyununun ters gitmesinin ardından ıssız bir göl evinde yatağa kelepçeli kalan Jessie adlı bir kadının yaşadığı korku ve gerilimi merkezine alıyor.

Başrollerini Carla Gugino ve Bruce Greenwood’un paylaştığı Gerald's Game filmini buradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

8- The Little Prince (2016)

İzlerken içinizi ısıtacak bir animasyon filmi olan The Little Prince, Jeff Bridges, Rachel McAdams, Paul Rudd, Benecio Del Toro ve daha fazlasını içeren devasa bir seslendirme kadrosuna sahip. Hem müzikleri hem de kurgusu ile oldukça başarılı bir animasyon olan The Little Prince, küçük bir kızın yaşlı bir pilotla tanışmasının ardından yaşadığı fantastik maceraları takip ediyor.

The Little Prince, ne yazık ki Netflix Türkiye’nin kütüphanesinde yer almıyor; ancak yine de aklınızda bulunsun.

7- Wheelman (2017)

Daha kompakt, karakter odaklı hikayeleri seviyorsanız, Wheelman tam size göre olabilir. Başrolünde aksiyon sinemasının tanınan yüzlerinden Frank Grillo’nun olduğu film, acemice yapılan bir soyguna karışan bir şoförün hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Eğer Drive ve Baby Driver gibi filmleri seviyorsanız, Wheelman’a bir göz atın derim.

Jeremy Rush tarafından yazılan ve yönetilen Wheelman filmini buradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

6- Imperial Dreams (2016)

Imperial Dreams’in başrolünde, Disney’in yeni Star Wars serisini izleyenlerin yakından tanıyacağı bir isim olan John Boyega bulunuyor. Cezaevinden yeni çıkan genç bir baba, hayatını idame ettirmek ve oğluna bakmak için çalışmaktadır; ancak suç, fakirlik ve adalet sistemindeki yanlışlar onu suç dünyasına dönmeye zorlar.

Duygu yoğunluğunun muazzam seviyede olduğu dramatik bir film olan Imperial Dreams, siyahilerin toplumsal hayatta yaşadıkları zorlukları gözler önüne sermesi açısından da büyük bir önem taşıyor.

Imperial Dreams filmini buradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

5- The Boy Who Harnessed The Wind (2019)

Gerçek olaylara dayanan The Boy Who Harnessed The Wind, ailesini ve köyünü kıtlıktan korumak için rüzgar enerjisiyle çalışan bir jeneratör icat eden Afrika'nın Malavi kentinde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğun inanılmaz ve ilham verici hikayesini ekranlara taşıyor.

Maxwell Simba, Chiwetel Ejiofor ve Aissa Maiga’nın başrollerinde olduğu The Boy Who Harnessed The Wind filmini buradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

4- Mercury 13 (2018)

Mercury 13, ABD’nin 1960'ların uzay yarışı sırasında kadınları astronot olma konusunda eğitmek için özel olarak finanse ettiği aynı adlı programın iç yüzünü anlatan çok başarılı bir belgesel.

Yönetmen koltuğunda David Sington’un oturduğu Mercury 13 belgeselini buradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

3- Always Be My Maybe (2019)

Romantik komedi türündeki Always Be My Maybe, lisede sevgili olmalarının ardından 15 yıl sonra yolları sürpriz bir şekilde kesişen ünlü şef Sasha ve yerel bir müzisyen olan Marcus’un yeniden birlikte olduktan sonra yaşadıklarını merkezine alıyor.

Başrollerini Ali Wong ve Randall Park’ın paylaştığı Always Be My Maybe filmini buradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

2- Paddleton (2019)

Ölümcül kanser teşhisi konan Michael adlı orta yaşlı bir adam, hem komşusu hem de yakın arkadaşı Andy’den hastalık onu öldürmeden önce kendisinin yaşamına son vermesine yardım etmesini ister.

Sizi hem güldürüp hem de hüzünlendirecek olan Paddleton filmini buradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

1- Klaus (2019)

Geldik listenin birinci basamağına. 2020’ye adım adım yaklaştığımız bugünlerde içinizi ısıtacak noel temalı bir animasyon filmi olan Klaus, Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde bir adada bulunan beceriksiz bir postacının maceralarını izliyor. Rashida Jones, Jason Schwartzman ve JK Simmons gibi üç büyük ismin seslendirme kadrosunda bulunduğu animasyon filmi, kesinlikle göz atmaya değer.

Sergio Pablos Animation Studios tarafından hazırlanan ve yönetilen İspanyol-Amerikan ortak yapımı olan Klaus animasyon filmini buradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.