Yakın zaman önce piyasaya sürülen online dizi ve film izleme platformu Disney+, dijital yayın pazarının hakimi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni bir rapora göre Netflix, Disney +’a şu ana kadar tam 1 milyondan fazla abone kaptırdı.

Marvel’ın çatı şirketi Disney, giderek ısınan streaming yayın pazarındaki yerini Disney+ servisi ile almıştı. Yakın zaman önce kullanıcılarla buluşan platform, Marvel, Star Wars ve Pixar gibi yüksek profilli içerikleri bünyesinde barındırıyor. Hatta Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) dördüncü aşamasındaki dizileri de yine buradan izleyeceğiz.

Disney+'ın resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana bir aydan fazla bir zaman geçti. Lansmandan sonraki ilk 24 saat içinde 10 milyon aboneyi gören hizmet, sadece bir ay sonra ise 22 milyondan fazla mobil aboneye ulaştı. Tüm bunlar, Netflix'in ABD'deki abonelerini kaybettiği yönündeki haberlerle birleşince, Disney+'ın en azından ABD'de Netflix'ten toprak kaptığını ortaya koyuyor.

Disney+ platformunun sahip olduğu içerik yelpazesi:

Nitekim yayınlanan yeni bir rapor, bu durumu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. New York merkezli finansal hizmetler şirketi Cowen & Co tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Netflix, ABD’de Disney+'a 1 milyondan fazla ücretli abone kaybetti.

Bu, ülkede halihazırda durgun bir büyüme yaşayan Netflix için oldukça büyük bir sayı. Raporda, Disney+’ın lansmanından bu yana 24 milyon kişinin platforma abone olduğu ve 1,3 milyon insanın Disney+’a geçiş yapmak için Netflix aboneliklerini iptal ettiği belirtiliyor.

Sinema ve dizi sektörünün dijitalleşmesinde baş aktör olan Netflix, Apple ve Disney gibi iki dev şirketin kendi video odaklı akış platformlarını çıkarmasıyla kendi ülkesindeki hakim konumunu bir nebze kaybetmiş gibi görünüyor. Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde önemli büyüme rakamlarına ulaşan şirket, aynı performansı ABD’de gösteremiyor. Netflix’in kan kaybını önlemek için nasıl bir yol izleyeceği ise büyük bir merak konusu.