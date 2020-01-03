Dell, 'Mobile Connect' Uygulamasına iPhone Desteği Sunacak

Dell'in "Mobile Connect" uygulaması güncelleniyor. İlkbahar aylarında yayınlanacak güncellemeyle birlikte iPhone sahipleri, telefonlarındaki fotoğraf ve videoları Dell bilgisayarlarına doğrudan aktarabilecek ve telefonlarındaki uygulamaları, bilgisayarlarına yansıtabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devlerinden bir tanesi olan Dell, 2018 yılında yayınladığı "Mobile Connect" isimli uygulamayla büyük ses getirmişti. Bu uygulama, Android işletim sistemli akıllı telefonunuzla Dell bilgisayarınızı doğrudan bağlamanıza ve dosya aktarımı yapmaya, uygulamaları yansıtmaya ve hatta akıllı telefonunuza gelen mesajları yanıtlamaya yardımcı oluyordu. Dell şimdiyse, Mobile Connect'in kapsamını genişletiyor.

Dell tarafından yapılan açıklamalara göre Mobile Connect, 2020 yılının ilkbahar aylarında fotoğraf ve video aktarımı ile uygulama aktarma özelliğini, iOS platformu için de sunmaya başlayacak. Yani iPhone sahipleri, kısa bir süre sonra Dell bilgisayarlarıyla telefonları arasında başarılı ve kolay bir bağlantı kurabilecekler.

iPhone uygulamalarını Dell dizüstübilgisayarlardan kontrol edebileceksiniz

Mobile Connect uygulamasının yeni özellikler kazanmasıyla birlikte kullanıcılar, iPhone'larındaki fotoğraf ve videoları harici bir işlem yapmadan Dell bilgisayarlarına aktarabilecekler. Ayrıca iPhone kullanıcıları, telefonlarında kullandıkları uygulamaları da kolaylıkla aktarabilecekler. Dell tarafından yapılan açıklamalar ve yeni özellikleri deneyimleme imkanı bulan teknik eleştirmenler, uygulama aktarma özelliğinin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ifade ediyorlar.

Aslına bakacak olursak Mobile Connect uygulaması, şu anda da iOS için kullanılabiliyor. Ancak kullanıcılar sadece bilgisayarları üzerinden bildirim görüntüleme ve arama yapma gibi bazı temel özellikleri kullanabiliyorlar. Yeni özelliklerin kullanıma sunulmasıyla birlikte Mobile Connect, iOS platformu için de işlevsel bir hale gelmiş olacak. Dell, uygulamanın güncelleneceği tam tarih hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.