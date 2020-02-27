Demon Slayer, 2019’un En Tatmin Edici Animesi Seçildi

Geçtiğimiz yılın muhtemelen en popüler anime serisi olan Demon Slayer, Japonya’da yapılan bir anket çalışmasının sonucuna göre 2019 yılının en tatmin edici animesi seçildi. Seri dünya çapında çok sayıda takipçiye sahip.

Son yıllarda çıkan animeler arasında Demon Slayer serisi, en başta gelen eserler arasında sayılıyor. Türe ilgi duyanların zaten bildiği, ilgi duymayanların da seri kadar popüler olan ürünleriyle haberdar olduğu serinin popülerliği onaylandı.

Japonya’da Kadokawa Game Linkage adlı yayın, okurlarının oylarıyla yakın zamanda çıkan animeleri mercek altına aldı. Japonya’daki seyircilerin büyük kısmı, Tanjiro’nun iblisleri yok edip kız kardeşini kurtarmak için verdiği mücadeleyi '2019’un en tatmin edici animesi' olarak görüyor.

Demon Slayer, bir sonraki büyük anime olabilir mi?

Kadokawa’nın anketinde Demon Slayer, türün son yıllardaki diğer büyük örnekleri olan Attack On Titan, JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind, Dr. Stone, ve Vinland Saga ile rekabet etti. 2019 yılı animeler açısından zengin olsa da Demon Slayer, ilk günden büyük bir takipçi kitlesi yakaladı.

Anime dendiğinde hemen herkesin aklında gelen One Piece’i de manga satışlarında geride bırakan Demon Slayer, dünya çapında büyük bir popülerliğe de kavuştu. Özellikle Nezuko çok popüler bir karakter haline geldi.

Seyircilerden aldığı desteği eleştirmenlerden de almaya başlayan ve çeşitli ödüller kazanmasına kesin gözüyle bakılan Demon Slayer, büyük bir potansiyele sahip. Seri, elbette ki mangayı takip ediyor.

Demon Slayer devam edecek mi?

Popüler olan anime ile ilgili en büyük sorulardan birisi ise ikinci sezonu görüp göremeyeceğimiz. Demon Slayer, sahip olduğu animasyon kalitesi, başarılı dövüş sahneleri ve en önemlisi de derinlemesine oluşturulmuş kompleks karakterleriyle biliniyor. Bu da daha önce bazı örneklerde olduğu gibi yeni sezonun gelişinin gecikebileceğini gösteriyor.

Dragon Slayer için ikinci sezon onayı henüz gelmedi. Anime serisinin bir animasyon filminin ise yapım aşamasında olduğu biliniyor. Bu kadar popüler bir seri söz konusuyken yeni sezon duyurusu da yakında gelecektir.

Demon Slayer animesini izlediniz mi? Sizce de son birkaç yılda çıkan en iyi anime Dragon Slayer olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz.