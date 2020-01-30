Online dizi ve film platformu Netflix, popüler anime serisi One Piece’e dayanan bir canlı aksiyon serisi geliştirdiğini açıkladı. Orijinal One Piece serisinin yaratıcısı Eiichiro Oda tarafından hayata geçirilen dizinin ilk sezonu 10 bölüm olacak.

Kütüphanesindeki dizi ve filmler kadar anime serileri ile de dikkat çeken Netflix, yıllardır beklenen müjdeyi nihayet verdi. ABD’li şirket, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eiichiro Oda’nın imzasını taşıyan ikonik anime dizisi One Piece’e dayanan bir canlı aksiyon dizisi geliştirdiğini duyurdu.

One Piece’in Netflix uyarlaması, orijinal yaratıcı Oda’ya emanet edilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ünlü manga sanatçısı, “Projeyi ilk olarak 2017'de duymuştum ama bunun hayata geçirilmesi büyük bir zaman alıyor. Hazırlıklar yavaş yavaş sahne arkasında ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Netflix’in açıklamasına göre One Piece’e dayanan canlı aksiyon dizisinin ilk sezonu, 10 bölümden oluşacak. Bölümlerin her biri ise ortalama 25 dakika uzunluğunda olacak. Orijinal anime serisindeki ana karakterler Monkey D. Luffy, Straw Hat Pirates, Roronoa Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin, Franky ve Brook’un canlı aksiyon dizisinde olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.

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Oda tarafından yazılan aynı adlı manga serisine dayanan anime dizisi One Piece’in ilk bölümü, 1999 yılında yayınlanmıştı. 2017 yılında canlı aksiyon disizine dönüştürülen bir başka anime serisi olan Death Note, Netflix kütüphanesinin en sevilen yapımları arasında yer alıyor.