Tarihte İlk Kez Bir Film Fragmanı 1 Milyardan Fazla İzlendi

Spider-Man: Brand New Day filminin fragmanı sadece 4 gün içinde büyük bir rekor kırdı. Fragman, tüm platformlardan 1 milyar izlenme alarak tarihe geçti.

Fragmanlar, bir yapıma ilk bakışı atarak heyecanı tavan yaptırmasıyla filmlerden oyunlara kadar birçok alanda çok büyük önem taşıyor. Tabii ki konu Marvel ve hatta tarihin en sevilen süper kahramanı Spider-Man olunca ne tarz bir yapım olursa olsun büyük ilgi görüyor.

5 yılın ardından gelecek yeni Spider-Man filmi Brand New Day’in fragmanı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Fragmanın, ilk gününden rekor kırdığını görmüştük. Dün ise yepyeni bir rekora daha imza attı ve film fragmanları tarihine geçti.

4 günde 1 milyar izlenme ile film fragmanlarında tarihi bir rekora imza attı

17 Mart günü yayımlanan Spider-Man: Brand New Day fragmanı, 4 günde 1 milyar izlenmeyi geçerek tarih yazdı. Öyle ki tarihte ilk kez bir film fragmanı 1 milyardan fazla izlendi ve geçilmesi çok zor olan bir rekor kırıldı. Bu rekor, Spider-Man ve Marvel’ın hâlâ ne kadar ciddi ilgi gördüğünün bir göstergesi.

Veriler, araştırma firması WaveMetrix tarafından toplandı. WaveMetrix, Spider-Man fragmanının tüm platformlardaki görüntülenme sayılarını alarak bu sonuca ulaştı. Yani YouTube’dan TikTok’a, Instagram’dan X’e kadar tüm platformlardan izlenme sayıları ele alındı. Şu anda bu sayı 1,1 milyar civarlarında. Filmin 24 Temmuz’da vizyona gireceğini belitelim. Fragmanı aşağıdan görebilirsiniz.

Spider-Man: Brand New Day fragmanı