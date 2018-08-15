Yeditepe Üniversitesi Girişim Atölyesi, erken deprem uyarı sistemleri konusunda oldukça yaratıcı bir projeye imza attı. Geliştirilen mobil uygulama cep telefonlarına yüklenerek depremleri 15-20 saniyeden önce bildirecek.

Deprem gibi son derece ölümcül bir doğa olayında saniyelerin değil, saliselerin önemi var. Bu nedenle bir depremin gerçekleşeceğini ne kadar önceden anlayabilirsek o kadar çok hayatı kurtarmak mümkün oluyor.

Yeditepe Üniversitesi’nin Girişim Atölyesi, bu anlamda örnek bir projeye imza attı. Bir mobil uygulama geliştiren proje ekibi, depremi 15 ila 20 saniyeden önce haber veren sistemi hayata geçirdi. Uygulama depremlerden önce gönderdiği bildirimler sayesinde yakınlarınızın o anda nerede bulunduklarını da haber veriyor.

Girişim Atölyesi proje yetkilisi Alper Göknar, NTV’ye verdiği demeçte şunları söyledi: “Depremin merkez üssünden etrafa, sesten yaklaşık 20 kat daha hızlı yayılan dalgaları kullanıyoruz. Burada maksadımız, bir deprem olduğu anda depremin merkez üssüne ya da fay hatlarına yakın yerleştirdiğimiz P dalgası sensörleriyle, depremin olduğu bilgisini almak. Bu sayede depremin yıkıcı etkisi kullanıcılara ulaşmadan önce kullanıcıları ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Dünyanın en sık ve en yıkıcı depremlerinin yaşandığı Japonya’daki erken uyarı sistemleri, benzer şekilde çalışan yaklaşımlar sayesinde 20-25 saniye önceden uyarıda bulunabiliyor. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde geliştirilen proje için Marmara Bölgesi’nde yer alan riskli alanlara 16 farklı sensör yerleştirildi.

Göknar uygulamanın kullanım avantajlarına değinerek, “Eğer bir araba içindeyseniz, dörtlülerinizi yakıp kenarıya park ederek depremin geçmesini bekleyebilirsiniz. Eğer bir köprüye, viyadüğe ya da tünele giriyorsanız, girmezsiniz. Eğer bir binaya girecekseniz girmeyebilirsiniz.” açıklamasında bulundu.

Uygulama, deprem olduğu anda şiddetli bir alarm sesiyle sizi uyarıyor. Eğer yakınlarınızla kurduğunuz uygulama içinde bir grup varsa, diğer üyelerin konum bilgisini de paylaşıyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden eğer yardıma ihtiyaç duyduklarını söylerlerse diğer kullanıcılara da bildirim gönderiliyor.

Söz konusu uygulamanın adı 7TP Deprem Erken Uyarı Sistemi olacak. NTV’den Burak Özcan'ın haberine göre aylık 1.8 TL ücreti olacak uygulama, önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak.