Kuzey Sibirya’da yer alan Norilsk şehri, muhtemelen en gezgin insanların bile gitmeyi tercih etmeyecekleri bir bölge. Nedeni ise çok basit: İç karartıcı olması!

Fotoğraflarına baktığınızda bile içinizi karartı bürüyen bu şehir, depresif insanlar kenti olarak da biliniyor.

Hoş, böyle bir yerde yaşamak insanı nasıl depresif yapmaz? Gelin, neden böyle deniyormuş bir bakalım.

Neredeyse 170.000 kişiye ev sahipliği yapan Norilsk, “Dünyadaki en iç karartıcı şehri” olarak anılıyor.

Kuzey Kutbu’na Moskova’dan daha yakın olan Norilsk, Rusya’nın en izole şehirlerinden birisi. Şehir, Kuzey Kutup Dairesi’ne sadece 400 kilometre mesafede bulunuyor ve bu özelliği onu dünyanın en kuzeyindeki kentlerden biri yapıyor. Bu yüzden ziyaretçisi de epey az.

Dünyanın en büyük nikel yataklarından bazılarına ev sahipliği yapan bu kentte, dünya nikel üretiminin %20’si, palladium üretiminin %50’si, kobaltın %10’undan fazlası ve bakırın %3’ü çıkarılıyor. Hâliyle şehrin ekonomisini de madencilik ve metal işleme endüstrileri yönetiyor.

Aslında bu bölge, maden yatakları sebebiyle yerleşime açılmıştı.

1935 yılında Sovyet lideri Joseph Stalin tarafından resmi olarak kurulan şehir, zorlu çalışma koşulları altında çalışan ‘gulag’ mahkumları tarafından inşa edildi. O dönemde ise yaklaşık 650.000 mahkûm Norilsk’e gönderildi. Sovyet döneminde devlet mülkiyetinde olan Norilsk Nickel şirketi, madenleri kontrol ediyordu.

Ancak 1993’te özelleştirildi ve günümüzde Nornickel adıyla biliniyor. Şirket, şehrin ekonomisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor ve yaklaşık 80.000 kişiye istihdam sağlıyor.

Norilsk’te zorlu hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şehirde yaşayan insanlar genellikle Norilsk’i bir “ada” olarak tanımlıyor. Onlara göre Rusya’nın geri kalanı bir “anakara”dan ibaret. Yılın 280 günü kış şartlarının hâkim olduğu bu bölgede, ortalama sıcaklık ocak ayında -14,8 dereceye kadar düşüyor.

Kasım ile ocak ayı arasında Güneş ışığı kendisini hiç göstermiyor desek yeridir. Bu karanlık dönem, şehir sakinlerinde kaygı bozuklukları ve depresyon gibi ruhsal sorunlara yol açıyor. İşte bu yüzden insanlar “depresif” olarak anılıyorlar.

Çevresel kirlilik de şehrin büyük sorunlarından birisi.

Madencilikten dolayı dünyanın en kirli şehirlerinden biri olarak kabul edilen Norilsk’te ortalama yaşam süresi ortalamanın 10 yıl altında. Çevreyi temizlemek adına birçok adım atılsa da maalesef hava kirliliğinin önüne geçmek mümkün gibi görünmüyor.

“Bunu bile bile insanlar neden burada yaşıyor ki?” diye düşünmeniz gayet normal. Ancak bölgedeki mülk fiyatlarının düşük olması, genel olarak yaşamın “ucuz” olması, buradan ayrılmayı zorlaştıran etmenlerden birisi.

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