New York'un Bronx bölgesinde demirli 870 kişilik bir yüzen hapishane olduğunu duymak, kulağa oldukça sıra dışı gelebilir. Peki, neden dünyanın en ünlü şehirlerinden birinde devasa bir hapishane gemisi bulunuyor? Gelin anlatalım.

Vernon C. Bain Islah Merkezi (VCBC) olarak bilinen bu yüzen hapishane beş katlı devasa bir hapishane gemisi olarak 1992 yılında faaliyete geçmişti.

Şehirde artan suç oranları ve hapishanelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle, o dönemde kara tabanlı yeni hapishaneler inşa etmek yerine Bronx sahilinde suya demirlemiş bir gemiyi hapishane olarak kullanmak tercih edilmişti.

Bu yüzen hapishane, 870 kişi kapasitesiyle şehrin ana cezaevi olan Rikers Island’daki aşırı kalabalığı hafifletmeyi amaçlıyordu.

Bu gemi-hapishanenin tercih edilmesinin en temel nedeni, kara üzerinde büyük cezaevi kompleksleri inşa etmek için yeterli alan olmamasıydı

Çünkü New York, yoğun nüfusu ve sınırlı alanıyla kara üzerinde yeni hapishaneler inşa etmek için uygun bir bölge değildi.

Ayrıca, yüzen bir hapishane karada inşa edilecek bir hapishaneye göre maliyet açısından daha avantajlıydı.

Bu sebeple VCBC, sabit hapishanelere göre daha hızlıca ve nispeten çok daha düşük maliyetle faaliyete geçirildi.

Fakat bu hapishane gemisi, yıllar içinde birçok sorunla da anılmıştı.

Mahkûmların yaşadığı zorlu koşullar, yetersiz havalandırma, aşırı sıcaklar ve sağlık hizmetlerinin eksikliği, bu hapishane gemisinin birçok ağır eleştiri almasına sebep oldu.

Birçok mahkûm, gemide yaşamanın kötü koşullarından şikâyet ederken, gemideki ölümler de dikkat çekici boyutlara ulaşmıştı.

Bu sebeple, New York sahillerinde demirlenmiş olan yüzen hapishane 2023 yılının sonlarında kapatıldı ve mahkûmlar da Rikers Island'a nakledildi.

Böylelikle VCBC, tarihin son yüzen hapishanesi olarak tarihe geçti…

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