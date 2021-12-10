Unicredit, Merkez Bankası Hakkında 'Faiz' Tahminini Açıkladı

İtalyan Unicredit bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gelecek hafta faiz indirimlerine devam edeceğini ve gelecek yılın başlarında politika faizini düşüreceğini beklediklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirasının dolar ve Euro karşısında özellikle son günlerde yaşadığı ciddi değer kaybının etkisiyle sağlıksız fiyat oluşumlarını engellemek için döviz piyasasına müdahale ediyor.

2014 yılından bu yana örneği görülmeyen ancak son haftalarda 3. kez tekrarlanan döviz müdahalesi, ekonomistlerin gündemine yıl bitmeden uygulanabilecek faiz indirimlerini getirdi. İtalya’nın en büyük bankası Unicredit, Merkez Bankası hakkında 'faiz oranı' tahminlerini açıkladı.

Yıl bitmeden faiz indirimi bekleniyor

İtalyan Unicredit bankası, yayımladığı bir araştırma raporunda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısı’ndan sonra 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve 2022 yılının başlarında politika faizinin yüzde 12’ye kadar düşüreceğini beklediklerini açıkladı.

Merkez Bankası, Kasım ayında faiz indirimi için sınırlı kaynakları kaldığını açıklamış, yeni yıldan önce faiz indirimi yapılamayacağını belirtmişti. Ancak Unicredit ekonomistleri, döviz piyasasına yapılan son müdahalelerin de etkisiyle ekonomiyi desteklemek için ek faiz indirimlerinin yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Londra Bankası Barclays da Merkez Bankası’nın Aralık ayında 200 ve 2022 Ocak ayında ek 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapılmasını beklediklerini açıkladı.