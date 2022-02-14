Yeni Bir 'Dev Dalga' Rekor Kırarak Kayıtlara Geçti

Okyanusta özellikle akıntı, rüzgâr veya fırtına nedeniyle ortaya çıkan dev dalgaların bir örneği, rekor kırarak kayıtlara geçirildi. Dalga, diğer dev dalgalara göre küçük boyutta olmasına rağmen çevresindeki dalgaların neredeyse 3 katı yüksekliğindeydi.

Doğanın ne kadar yıkıcı olabileceğini kanıtlayan okyanus yapılarından birisi olan dev dalgalar, çıktığı yerde bulan bir gemiye ya da herhangi bir yapıya karşı çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Zira bu dev su kütlesi, etrafındaki dalgalara kıyasla çok daha uzun bir yapıya sahip oluyor. Bu da bu dalgaları daha ölümcül hale getirebiliyor.

Geçtiğimiz günlerdeyse araştırmacılar, bir konuda rekor kıran yeni bir dalganın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Vancouver Adası açıklarında tespit edilen söz konusu dalga, aslında daha önce kayda geçen dev dalgalar kadar büyük değildi. Fakat bu dalganın rekor kırmasına neden olan şey, dev dalgaların tahmin edilemez yapılarına bağlıydı.

Etrafındaki dalgaların 3 katı boyundaydı:

Kasım 2020’de ölçülen dev dalga, yaklaşık 17,6 metre boya sahipti. Dev dalgalar, büyük oranda bu sayının üzerinde boya sahip olsalar da bu dalgayı özel yapan şey, etrafındaki dalgalardan çok daha yüksek olmasıydı. 17,6 metrelik dalganın etrafındaki dalgalar, yalnızca 6 metre boyundaydı. Yani bu dalga ve diğer dalgalar arasında aniden 11 metreyi aşkın bir fark oluşmuştu.

Tsunamilerden farklı olan bu dalga tipi, ilk olarak 1995 yılında Norveç kıyılarında tespit edildi. ‘Draupner dalgası’ olarak bilinen bu dalga, 25,6 metre boya sahipti. Dalganın etrafındaki diğer dalgalarsa 12 metrelik, yani yarısından biraz daha az büyüklükteydi. Rekor kıran söz konusu dalgadaysa aradaki fark görülebildiği üzere çok daha fazlaydı. Dalga, etrafındakilerden neredeyse 3 kat daha büyüktü.

İşte bu oran hesaba katıldığında ‘Ucluelet’ ismi verilen 17,6 metrelik dalga, bugüne kadarki en aşırı dev dalga olarak kayıtlara geçti. Araştırma hakkında açıklama yapan Victoria Üniversitesi’nden Johannes Gemmrich, böylesine bir dalganın meydana gelme olasılığının 1.300 yılda bir olduğunu açıkladı. Dalganın etrafındaki dalgalara kıyasla ne kadar dev olduğuysa aşağıdaki animasyonda somut bir şekilde gösterildi. Söz konusu dalga, videonun 30. saniyesinden sonra kendisini gösteriyor.