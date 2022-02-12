Avrupa'nın en yüksek yanardağı olan Etna Yanardağı patladı. Patlama esnasında oldukça nadir görülen bir doğa olayı olan 'volkanik yıldırım' meydana geldi.

Geçtiğimiz son birkaç ay, Dünya’nın farklı bölgelerinde bulunan yanardağlar için kelimenin tam anlamıyla oldukça ‘aktif’ geçti. Bundan 5 ay kadar öncesinde İspanya’da Cumbre Vieja yanardağı patlamış, ardında yüz milyonlarca dolar zarar bırakan patlama ancak geçtiğimiz ay sona ererek 375 yılın en büyük patlaması unvanının sahibi olmuştu.

Bir ay öncesinde ise Galapagos Adaları’nın en büyük yanardağı olan Wolf Yanardağı patlamış; yine 1 ay öncesinde Güney Pasifik’te bulunan Hunga Tonga volkanik sisteminin patlamasıyla ise tsunami meydana gelmiş ve okyanusa binlerce varil petrol sızmıştı. Yaşanan bu volkanik felaketlerin etkileri hala daha sürerken, 10 Şubat Perşembe günü geç saatlerde yeni bir volkanik patlama meydana geldi.

Etna Yanardağı patladı

3 bin 300 metre yüksekliğiyle Avrupa’nın en yüksek yanardağı olan ve İtalya’da bulunan Etna yanardağı patladı. Dünyanın en aktif yanardağlarından birisi olarak bilinen Etna Yanardağı'nın patlaması esnasında gökyüzünde oluşan volkanik yıldırım ise dikkat çekti.

Patlamanın ardından İtalya’nın Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün yapmış olduğu açıklamada, volkanik patlamanın güneydoğu kraterinde yaşandığı ve patlamaya bağlı oluşan kül ve dumanın 8 kilometreye kadar ulaştığı aktarıldı. Neyse ki patlamada herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Volkanik yıldırım oldukça nadir görülüyor

Enstitüde volkanolog olarak görev yapan Boris Behncke, volkanik patlamalar esnasında oluşan volkanik yıldırımların çok şiddetli patlamalarda veya denize yakın olan yanardağ patlamalarında gözlemlendiğini ifade etti. Volkanik yıldırımların oldukça nadir görülen bir doğa olayı olduğunu sözlerine ekleyen Benchke, bu olayın en son 2015 ve 2021 yılında gözlemlendiğini kaydetti.

Öte yandan volkanik yıldırımların neden ve nasıl meydana geldiği hala daha tam olarak anlaşılamıyor. Her ne kadar volkanik yıldırımlara patlamada oluşan kül bulutunda bulunan yüklü parçacıkların sürtünmesi sonucu oluşan elektriğin yol açtığı düşünülse de nedeni henüz kesin bilinmiyor. Patlama anından gelen etkileyici videolarda ise volkanik yıldırım ne yazık ki yakalanamamış.

İşte Etna Yanardağı'nın patlama anı