Devil May Cry 5'in Türkiye Fiyatına Korkunç Bir Zam Yapıldı

Resident Evil 2: Remake vakasıyla oyuncuları çıldırtan CAPCOM, şimdi de DMC 5 için yapacağını yaptı.

CAPCOM, geçtiğimiz aylarda ön siparişe açtığı Resident Evil 2: Remake'in fiyatına birden bire %100 zam yaparak 400 TL'ye çekmişti. Aynı senaryonun Devil May Cry 5 için de gerçekleşeceğinden endişe ediyorduk ve maalesef bu endişeler doğru çıktı.

Ön sipariş döneminde 259 TL'ye satılan standart sürümün fiyatı 399 TL'ye çıktı. Oyunun Deluxe versiyonu ise 469 TL'ye satılacak.

Kim ne derse desin bu bir rezaletten ibaret. Oyunun 60 dolarlık satış fiyatı, anlık kur üzerinden dahi 318 TL'ye denk geliyor. Zaten bir birime yaklaşık 5 birimlik para ödemek durumunda kalınan bir ülkeye böyle bir fiyatlandırma uygulamak hangi aklın ürünüdür merak ediyoruz.

Bu fiyatlara rağmen halen satın almayı düşünüyorsanız, Devil May Cry 5, 8 Mart’ta PC, Xbox One ve PS4 için piyasada olacak.