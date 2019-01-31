Devil May Cry 5'in resmi çıkış tarihine 2 ay gibi bir süre kalmışken, Capcom tarafından sistem gereksinimleri yayınlandı.

Standart versiyonu 259 TL, Deluxe versiyonu ise 310 TL'den ön siparişte olan Devil May Cry 5'in resmi sistem gereksinimleri yayınlandı. Daha önce Steam üzerinden ön siparişe açıldığında görünen donanımlardan bir-iki farklılık göze çarpıyor. Minimum Sistem Gereksinimleri OS: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

İşlemci: Intel® Core™ i5-4460, AMD FX™-6300

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM, or better

Depolama: 35 GB Önerilen Sistem Gereksinimleri OS: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Processor: Intel® Core™ i7-3770, AMD FX™-9590, or better

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 / AMD Radeon™ RX 480

Depolama: 35 GB Xbox One, PlayStation 4 ve Windows platformları için yayınlanacak oyun, 8 Mart 2019 tarihinde bizlerle olacak. Daha önce yayınlanan oynanış videolarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz:

Kaynak : https://www.dsogaming.com/news/devil-may-cry-5-official-final-pc-system-requirements/

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