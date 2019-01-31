Standart versiyonu 259 TL, Deluxe versiyonu ise 310 TL'den ön siparişte olan Devil May Cry 5'in resmi sistem gereksinimleri yayınlandı. Daha önce Steam üzerinden ön siparişe açıldığında görünen donanımlardan bir-iki farklılık göze çarpıyor.
Minimum Sistem Gereksinimleri
- OS: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
- İşlemci: Intel® Core™ i5-4460, AMD FX™-6300
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM, or better
- Depolama: 35 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- OS: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
- Processor: Intel® Core™ i7-3770, AMD FX™-9590, or better
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 / AMD Radeon™ RX 480
- Depolama: 35 GB
Xbox One, PlayStation 4 ve Windows platformları için yayınlanacak oyun, 8 Mart 2019 tarihinde bizlerle olacak. Daha önce yayınlanan oynanış videolarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz: