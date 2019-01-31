Devil May Cry 5'in Resmi Sistem Gereksinimleri Yayınlandı

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Devil May Cry 5'in resmi çıkış tarihine 2 ay gibi bir süre kalmışken, Capcom tarafından sistem gereksinimleri yayınlandı.

Standart versiyonu 259 TL, Deluxe versiyonu ise 310 TL'den ön siparişte olan Devil May Cry 5'in resmi sistem gereksinimleri yayınlandı. Daha önce Steam üzerinden ön siparişe açıldığında görünen donanımlardan bir-iki farklılık göze çarpıyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • OS: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • İşlemci: Intel® Core™ i5-4460, AMD FX™-6300
  • RAM: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM, or better
  • Depolama: 35 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • OS: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Processor: Intel® Core™ i7-3770, AMD FX™-9590, or better
  • RAM: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 / AMD Radeon™ RX 480
  • Depolama: 35 GB

Xbox One, PlayStation 4 ve Windows platformları için yayınlanacak oyun, 8 Mart 2019 tarihinde bizlerle olacak. Daha önce yayınlanan oynanış videolarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz:

Kaynak : https://www.dsogaming.com/news/devil-may-cry-5-official-final-pc-system-requirements/
Etiketler: devil may cry
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