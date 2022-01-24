Birden fazla cihazın aynı ağ üzerinden iletişim kurmaları ve internete bağlanmaları durumunda IP adresi gibi gerekli bilgileri sağlayan DHCP sunucusu oldukça hızlı bir protokoldür. Gelin DHCP nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır gibi merak edilen soruların yanıtlarını yakından inceleyelim.

Son kullanıcılar olarak standart bağlantıların büyük bir bölümünü varsayılan ayarlar üzerinden otomatik olarak gerçekleştiririz çünkü gerekli bilgileri sağlayacak pek çok temel protokol vardır. Bunlardan bir tanesi de DHCP sunucusu adı verilen ve birden fazla cihazın aynı ağa bağlanması durumunda gerekli IP adresi, ağ geçidi gibi bilgileri otomatik olarak sağlayan protokoldür.

DHCP nedir pek çoğumuz bilmiyoruz çünkü bu sistem zaten otomatik olarak işlemekte ve aynı ağda kullandığımız cihazları birbirine bağlamaktadır. Ancak işler biraz daha büyüdüğü zaman ve aynı ağa bağlanması gereken cihaz sayısı arttığı zaman DHCP sunucu ayarları yeniden yapılandırılmaya ihtiyaç duyabilir. Gelin DHCP nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır, nasıl ayarlanır biraz daha yakından inceleyelim.

DHCP nedir?

Dynamic Host Configuration Protocol, kısaca DHCP, Türkçesi ile Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü aynı ağa bağlanmak isteyen birden fazla cihazın bağlantı için gerekli temel bilgilerini otomatik olarak sağlayan bir sunucu protokolüdür. Hem cihazlar hem de ağ ayarları üzerinden DHCP ayarları düzenlenebilir.

Genel olarak çoğu durumda DHCP sunucu protokolü otomatik olarak çalıştığı için birkaç küçük cihazın aynı ağ üzerinden birbiri ile iletişim kurmasını ve internete bağlanmasını mümkün kılar. Ancak yüzlerce farklı cihazın olduğu büyük şirket ağlarında bu sunucu protokolünün özel olarak düzenlenmesi gerekebilir.

DHCP ne işe yarar?

IP Adresi

Ağ Geçidi

Alt Ağ Maskesi

DNS Sunucu Adresi

WINS Sunucu Adresi

Farkında bile olmasak da aslında aynı ağ üzerinden birbirleri ile iletişim kuran ve internete bağlanan cihazların bazı temel ihtiyaçları vardır. Bunlardan bazıları yukarıdaki gibidir. Tüm bu temel bilgiler sağlanmadığı sürece cihaz ağa doğru bir şekilde bağlanamaz, ağa bağlı diğer cihazlarla iletişim kuramaz ve internete bağlanamaz. Bu noktada devreye DHCP sunucu protokolü girer ve ağa bağlı cihazların tamamına bu gerekli bilgileri sağlayarak bağlantı güvenliğini ve verimliliğini sağlar.

DHCP nasıl çalışır?

DHCP sunucu protokolü çalışmaya başladığı anda ağa dahil olan cihazları tespit eder ve ilk olarak her birine benzersiz bir IP adresi atar. Artık IP adresi belli olan cihaz, ağa bağlı diğer cihazlarla iletişime geçebilir ve genel ağ olan internete bu IP adresi üzerinden bağlanabilir. Gerekli durumlarda ek bilgiler de yine DHCP tarafından sağlanır.

Çalışma prensibi ise son derece basittir; cihaz, ağa bağlanma isteği gönderir. DHCP sunucusu bu mesajı alır ve havuzdan bir IP adresi seçilir. Seçilen IP adresi istemciye yani ağa bağlanmak isteyen cihaza gönderilir. DHCP sunucu protokolünün sağladığı IP adresi, cihaz ağa bağlı olduğu sürece geçerlidir. Yeni bir cihaz, yeni bir IP adresi gerektirir.

Windows DHCP ayarları nasıl yapılır?

Adım #1: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Ağ ve İnternet sayfasını açın.

Ağ ve İnternet sayfasını açın. Adım #3: Ayarlarını değiştirmek istediğiniz ağı seçin ve Yönet yazısına tıklayın.

Ayarlarını değiştirmek istediğiniz ağı seçin ve Yönet yazısına tıklayın. Adım #4: Ethernet ağını seçin.

Ethernet ağını seçin. Adım #5: Düzenle butonuna tıklayın.

Düzenle butonuna tıklayın. Adım #6: IP ayarlarını düzenle seçeneğine tıklayın.

IP ayarlarını düzenle seçeneğine tıklayın. Adım #7: El ile ya da otomatik düzenlemeyi seçebilirsiniz.

El ile ya da otomatik düzenlemeyi seçebilirsiniz. Adım #8: Elle giriyorsanız IPv4 ve IPv6 ayarlarını belirleyin.

Elle giriyorsanız IPv4 ve IPv6 ayarlarını belirleyin. Adım #9: Düzenlemeleri kaydedin.

Düzenlemeleri kaydedin. Adım #10: İşlem tamam.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınız üzerinden DHCP ayarlarını düzenlemek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Çoğu durumda otomatik düzenleme seçeneği pek çok sorunu çözecektir. Elle düzenleme yapmanız gereken durumlarda IPv4 ve IPv6 ayarlarını dikkatli bir şekilde düzenlemelisiniz.

DHCP kullanmanın avantajları:

Eğer bir bilişim uzmanı değilseniz ya da bu tür işlerle ilgili değilseniz çoğu durumda ağ ayarlarının otomatik olarak DHCP sunucu protokolü üzerinden yapılması işinizi büyük oranda kolaylaştıracaktır. Zaten evde kullanılan ağa bağlanacak cihaz sayısı az çok belli olduğu için otomatik düzenleme yapmak her zaman çok daha kolaydır.

Ağa bağlanan cihaz sayısı arttıkça ve ağ üzerine binen yük arttıkça özel düzenlemeler yapmak gerekebilir ancak dediğimiz gibi bu uzmanların işidir. Gerekli durumlarda internet servis sağlayıcınızla ya da cihazlarınızın üretici firmalarıyla iletişime geçerek söz konusu sorunları çözebilirsiniz. Bazı durumlarda uzaktan erişim ile bu tür sorunlar çözülebilir.

Aynı ağa bağlanan birden fazla cihaz için gerekli bilgileri otomatik olarak sağlayan DHCP nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır, nasıl ayarlanır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sunucu protokolü hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman mutlaka internet servis sağlayıcınızla iletişim kurun.