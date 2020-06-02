Diablo 4'ten 20 Dakikalık Oynanış Videosu

Blizzard'ın yıllar sonra duyurusunu gerçekleştirerek hayranlarının yüzünü güldürdüğü yeni oyunu Diablo 4'ten yeni görüntüler geldi. Bir YouTuber, oyunun 20 dakikalık oynanış videosunu paylaştı.

Activision Blizzard, geçtiğimiz yıl BlizzCon etkinliğinde uzun zamandır beklenen Diablo 4'ü resmi olarak duyurmuştu. Etkinlikte serinin yeni oyunu için fragman yayınlansa da daha fazlasını göremedik. Ancak bir YouTuber, Diablo 4'ten oynanış görüntülerini içeren 20 dakikalık bir video paylaştı.

GAMEPLAY PS adlı YouTuber, paylaştığı videoda "A Light in the Dark" adlı bir görevi gerçekleştiriyor. Oynanış videosu, GameInformer tarafından geçen yıl kasım ayında paylaşılan oynanış videosunda karşımıza çıkan görevi ortaya koyuyor. Yeni oynanış videosunun Diablo 4'ün beta sürümünden olduğu tahmin ediliyor.

Diablo 4, karanlık dünyasında şiddet dolu çarpışmalara sahne olacak

Diablo 4'ün Diablo 3'e göre daha karanlık ve daha cesur bir tarza sahip olduğu görülüyor. Oyundaki mekanlar daha koyu bir temaya sahip ve oyun, çürümüş cesetler, çorak topraklar, ürkütücü mağaralar, çürümüş mahzenler, bataklıklar ve rahatsız edici atmosfere sahip şehirlerle karşımıza çıkıyor. Ayrıca daha gerçekçi görseller ve kan efektleri oyunda şiddetin boyut atlayacağına işaret ediyor.

Diablo 4 her zaman çevrimiçi kalmayı gerektiren bir oyun olacak ve çevrimdışı mod sunmayacak. Blizzard'ın mod yapımcılarının resmi olmayan çevrimdışı bir mod tasarlamalarına izin verip vermeyeceği de henüz bilinmiyor. Ayrıca serinin yeni oyununda oyun içi satın alımlarla elde edilebilecek kozmetik öğeler de olacak. Ek olarak, Blizzard tüm platformlarda çapraz oyun desteği sağlamayı amaçlıyor.

Son olarak, Diablo 4 yeni bir motor kullanacak, kamera açısının uzaklaşmasına izin verecek ve daha iyi animasyonlara sahip olacak. Oyunun çıkış tarihine dair henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Diablo 4'ün 20 dakikalık oynanış videosu: