Diablo 3 Geliştiricisinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf

Bir dönemlerin popüler oyun serilerinden Diablo'nun 3. oyunu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2005 yılında kapatılan Blizzard North bünyesinde çalışmalarını sürdüren Oscar Cuesta, Diablo 3 için oluşturdukları ilk modelleri paylaştı. Yapılan paylaşım, Diablo 3'ün aslında çok daha farklı düşünüldüğünü ortaya koyuyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Blizzard Entertainment'in en popüler yapımlarından bir tanesi hiç şüphesiz Diablo serisi. 90'lı yıllara damgasını vuran oyun, yıllar içerisinde çeşitli spekülasyonlara maruz kaldı. Şimdiyse bu serideki popüler oyunlardan bir tanesi olan Diablo 3 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Diablo serisinin özellikle de ilk iki oyunu, oyunseverlerden tam not almıştı. Serideki üçüncü oyun ise oyunseverlerden beklenen ilgiyi göremedi. Oyunla ilgili çok çeşitli konularla eleştiriler yapılmış olsa da bu eleştirilerin en çok dillendirileni oyunun sanat yönetimi ile ilgiliydi. Oyuncular, Diablo 3'ün olması gerekenden çok daha parlak ve renkli olduğunu düşünüyorlardı. Şimdi ortaya çıkan bazı görüntüler ise oyunseverlerin kafasını ciddi anlamda karıştırıyor.

Diablo 3 ile ilgili olarak paylaşılan görüntüler, oyunun aslında çok daha farklı bir yapıya sahip olacağını, en azından öyle olmasının planlandığını ortaya koyuyor. Şöyle ki geliştiriciler, Diablo 3 ile Diablo 2'yi aslında çok benzer bir şekilde tasarlamışlar ancak sonradan yapılan çalışmalar, oyun renklerinin açılıp parlaklaşmasına neden olmuş. Yani geliştiriciler, Diablo 3'ün aslında çok daha karanlık bir oyun olmasını istemişler ancak nihai sonucu ne yazık ki ön görememişler.

Diablo 3'ün ilk geliştirildiği dönemlere ait bir görüntü

Yukarıda görmekte olduğunuz görüntü, 2005 yılında kapatılan Blizzard North bünyesine çalışan sanatçı Oscar Cuesta tarafından paylaşıldı. Yaptığı paylaşımla ilgili açıklamalarda da bulunan Cuesta, o dönemlerde hazırladıkları modellemelerin şimdiki Diablo 3'ten bir hayli uzak olduğunu ve geliştirici ekibin o dönemlerde sadece temel renkleri kullandığını ifade etti.

Cuesta, o dönemlerde aldıkları kararlar ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Hazırlanan ilk modellemelerin Diablo 1 ve Diablo 2'ye daha çok benzediğini ifade eden Cuesta, paylaştığı modellerin daha iyi görünüp görünmeyeceğinin tartışılacağını ancak oyunseverlerin beklentilerini daha fazla karşılayacağının su götürmez bir gerçek olduğunu ifade ediyor. Ancak yıllar sonra gelen bu itiraf niteliğindeki açıklamalar, Diablo 3 için artık hiçbir şey ifade etmiyor.

Diablo 3, hala pek çok oyunsever tarafından sevilen bir oyun. Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda Diablo 4'ün yolda olduğu ve bu oyunun Diablo 1 ve Diablo 2 kadar karanlık bir yapıya sahip olacağı açıklandı. Ancak Diablo 4'ün ne zaman çıkacağı ile ilgili en ufak bir bilgi kırıntısı bile bulunmuyor. Diablo 4 ile ilgili tek bilinen, yakın bir gelecekte piyasaya sürülmeyecek oluşu.