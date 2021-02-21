Blizzard'ın dün duyurduğu Diablo II: Resurrected'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bugün açıklandı. Oyun, minimum sistem gereksinimleriyle pek çok bilgisayarda rahatlıkla oynanabilecek. Geliştirici ekip, sistem gereksinimlerine ek olarak oyunun mod desteğine sahip olacağını da duyurdu.

Oyun tarihinin en bilindik serilerinden birisi olan Diablo, dün hayranlarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Blizzard, serinin ikinci oyunu Diablo II'nin yenilenmiş bir şekilde sunulacağı Diablo II: Resurrected'ı duyurdu. Oyun, Diablo II'yi tamamen yenilemeyecek olsa da görsel ve mekanik anlamda düzenlenmiş bir şekilde sunulacak.

BlizzCon etkinliğinde duyurulan Diablo II: Resurrected'ın PlayStation 5, Xbox Series X ve PC platformlarında 4K 60 FPS desteğiyle oynanabileceği belirtilmişti. Bugünse Diablo II: Resurrected'ı tüm güzelliğiyle oynamanız için sahip olmanız gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

Diablo II: Resurrected sistem gereksinimleri açıklandı:

Blizzard'ın bugün yaptığı açıklama, birçok oyuncuyu sevindirecek cinsten diyebiliriz. Zira oyunun minimum sistem gereksinimleri günümüzde pek çok oyuncunun bilgisayarı tarafından rahatlıkla karşılanabiliyor. Önerilen sistem gereksinimleri de yeni nesil oyunlar kadar tavan seviyede olmasa da minimuma göre çok daha iyi bir donanıma işaret ediyor.

Diablo II: Resurrected minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350 Ekran kartı: Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 30 GB

30 GB Çözünürlük: 1280 x 720 (720p)

Diablo II: Resurrected önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600 Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 30 GB

30 GB Çözünürlük: 1920 x 1080 (1080p)

Diablo II: Resurrected, mod desteğine sahip olacak:

Sistem gereksinimlerinin yanı sıra geliştirici ekip, Diablo II: Resurrected'ın mod desteğine de sahip olacağını açıkladı. Geliştiriciler, mod geliştiricilerinden esprili bir dille 'zavallı yaşlı adama fazla yüklenmemelerini' istedi. Yeni Diablo oyunu hakkında şu anda net olmayan tek şey ne zaman çıkacağı.