Diablo II: Resurrected, Tüm Platformlar İçin Duyuruldu

Oyun tarihinin efsaneleşmiş serilerinden Diablo'nun 2000 yılında oyun severlerle buluşan üyesi Diablo 2, 2021 yılı içerisinde neredeyse aklınıza gelebilecek tüm platformlar için yeniden düzenlenerek karşımıza çıkacak. 2 dakikalık bir video ile duyurulan Diablo II: Resurrected, serinin sevenlerine yenilenmiş bir oyun deneyimi sunacak.

Uzun zamandır hakkında bolca söylenti gelen ve artık geleceğine emin olduğumuz Diablo II remastered nihayet duyuruldu. 2020'nin başından itibaren sıkça haber olarak karşımıza çıkan ancak bir türlü resmi bir açıklama duyamadığımız Diablo II remastered, Diablo II: Resurrected adı ile oyun severlerin karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız Vicarious Visions'ın Activision bünyesinden çıkıp Blizzard'ın çatısı altına geçtiği haberini doğrular nitelikte bir duyuru ile gelen oyunun tanıtım videosu yayınlandı. Oyun, yapılan duyuruya göre 2021'de karşımıza çıkacak ancak henüz net bir tarih bulunmuyor.

Diablo II: Resurected ne gibi yeniliklerle gelecek?

Öncelikle belirtmekte fayda var ki Diablo II: Resurected, bir remake değil remastered. Yani aslında oyun devrim niteliğinde dev bir yeniden yapım değil; görsel ve mekanik anlamda yeni nesil konsollar için güçlendirilmiş bir yeniden düzenleme.

Oyun, Assassin ve Druid oyuncu sınıfları da dahil olmak üzere Lord of Destruction genişletme paketindeki tüm içeriği içerecek. Grafiklerde, oyun mekaniklerinde ve ses efektlerinde yapılan iyileştirmelerin yanında, oyunun toplamda 27 dakika süren sinematikleri ise baştan aşağı yenilenecek.

Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle iptal edilmesinin ardından bu sene online olarak gerçekleştirilen BlizzCon'da duyurulan Diablo II: Resurrected PS5, Xbox Series X ve PC için 4K 60 FPS oynanabilecekken aynı zamanda PS4, Xbox One ve Nintendo Swtich için de gelecek ancak daha düşük çözünürlük sunacak. Oyun, çapraz platform desteği ile gelecek.

Oyunun PC versiyonu için başlayacak alfa testlerine katılmak isterseniz buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Böylece Diablo II: Resurrected'i ilk deneyimleyenlerden biri olma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Diablo II: Resurrected'in iki dakikalık tanıtım videosu: