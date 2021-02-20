Ubisoft, Kötü Niyetli Far Cry 6 Beta Maillerine Karşı Uyardı

Ubisoft, oyunseverlerin phishing adı verilen dolandırıcılık şeklinden zarar görmemesi için Far Cry 6 Beta Erişim maillerine temkinli yaklaşılması yönünde çağrıda bulundu.

Ubisoft'un yeni oyunu Far Cry 6'ya yönelik beklentiler büyük. Serinin hayranları, büyük bir ilgiyle oyunu oynamaya başlayabilecekleri günü bekliyor. Bu durum dolandırıcıların da gözünden kaçmıyor. Özellikle phishing yöntemini kullananlar şimdiden oyunu kendine hedef belirlemiş durumda.

Ubisoft'un Twitter'daki resmi destek hesabından paylaşılan bir gönderide, Far Cry 6 beta erişimi için gönderilen bir e-postanın sahte olduğu açıklandı. Bu durum da oyunseverlerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koydu.

Kendini "Ubisoft" olarak tanıtanlara itibar etmeyin

Twitter paylaşımında "FC6 beta hakkındaki e-postanın bir phishing girişimi olduğunu doğrulayabiliriz. (Girişim) bildirildi. Lütfen bu veya benzeri bir e posta aldıysanız cevap vermeyin." ifadeleri kullanılarak firmanın takipçileri durumdan haberdar edildi.

Konuyla ilgili olarak YouTuber theRadBrad, tüm içerik üreticilerini uyardığı bir tweet atmıştı. Bu gönderi de Ubisoft Support'un açıklamasında yer aldı. O gönderiye göre içerik üreticilerine gönderilen bu virüs, ekranı izliyor ve yapılan her şeyi kaydediyor.

Medyada içerik üreten kişiler sık sık bu türden erken erişim e-postaları alır. Filmler, oyunlar gibi eserlere içerik üreticilerinin erken erişimi bulunur. Böylece bahsi geçen ürün yayınlandığı anda içerikler de müşterilere sunulabilir. Dolandırıcılar da bu yüzden Far Cry 6'yı kendilerine hedef belirledi.

Phishing girişimlerine dikkat

Bu türden e-postalar sık sık saldırı amacıyla kullanılıyor. Bir firmanın internet sitesinin ya da gönderdiği e-postanın neredeyse birebir aynısını yapan saldırganlar böylece insanları kandırıyor. Sonrasında da ya kendi platformlarına yönlendirerek ya da zararlı yazılım kullanarak çeşitli saldırılar gerçekleştiriyor.

Ubisoft'un uyarısı özellikle içerik üreticilerini ilgilendiriyor gibi gözükse de hemen her konuda bu türden saldırılar gerçekleşebiliyor. Bu nedenle e-postaları ve ziyaret edilen siteleri dikkatli kullanmak gerekiyor.