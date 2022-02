DICE Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yılın Oyunu It Takes Two

DICE tarafından Las Vegas'ta düzenlenen toplantıyla 25 yıldır verilmeye devam eden ödüllerin bu yılki sahipleri belli oldu. İşte o video oyunları ve aldıkları ödüller...

Çıktığı günden bu yana büyük bir beğeni toplayan It Takes Two’nun geliştiricisi Hazelight, geçtiğimiz günlerde oyunun bir dizi ve filme uyarlanmasıyla ilgili görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Cody ve May’in maceradan maceraya koştuğu ve arkadaşınızla birlikte bu maceralara yön verdiğiniz oyun, uzun bir süre Steam’in en çok satın alınan oyunlarından biriydi.

Her yıl Etkileşimli Sanatlar ve Bilim Akademesi tarafından hazırlanan DICE Ödülleri bu yılda Las Vegas’ta oyun endüstrisindeki yeni sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl güzel bir çıkış yapan It Takes Two’nun başarısı da DICE tarafından iki ödülle taçlandırıldı.

It Takes Two, yılın oyunu oldu

25 yıllık bir geçmişi olan DICE Ödülleri, video oyun sektöründe büyük bir önem taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda Untitled Goose Game, God of War, Overwatch’ın sahip olduğu Yılın Oyunu ödülünün bu yılki sahibi It Takes Two oldu. Hazelight tarafından geliştirilen It Takes Two, sadece Yılın Oyunu seçilmekle de kalmadı aynı zamanda Oyun Tasarımında Olağanüstü Başarı ödülüne de layık görüldü.

It Takes Two'nun geliştirici firması olan Hazelight'ın kurucusu ve aynı zamanda oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini yapan Josef Fares, attığı bir tweetle "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim" dedi. Çıktığı günden bu yana 5 milyondan fazla satılan ve The Game Awards'da da yılın oyunu gibi birçok büyük ödüle sahip olan oyun, geliştiricilerini mutlu etmeye devam edecek gibi görünüyor.

DICE tarafından verilen ödüllerde ayrıca yılın alanında en iyi olan diğer video oyunları belli oldu. Bizlerin ekranlarımızın başında videolarını izlemekle yetinebildiğimiz Forza Horizon 5, yılın en iyi yarış oyunu seçilirken; izlerken bile ürperdiğimiz Resident Evil Village ise karakter tasarımında üstün başarı ödülünün sahibi oldu.

İşte DICE Ödülleri ve kazanan video oyunları: