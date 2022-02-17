72. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde en iyi başrol ödülü, Türk asıllı oyuncu Meltem Kaptan'a verildi. Kaptan bu ödüle, Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush isimli filmdeki performansı nedeniyle layık görüldü.

Avrupa'nın önde gelen film festivalleri arasında yer alan Berlin Uluslararası Film Festivali, Türkiye'nin göğsünü kabartacak bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Bu yıl 72. kez düzenlenen festivalde en iyi başrol oyuncusu ödülü, Türk kökenli oyuncu Meltem Kaptan'a verildi. Kaptan, Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush isimli filmdeki performansı sayesinde ödüle layık görüldü.

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush isimli film, yalnızca en iyi başrol kategorisinde ödül almadı. Laila Stieler, filmin senaryosu ile de bir ödüle layık görüldü. Meltem Kaptan, ödül konuşmasında özellikle de anne ve babasına teşekkür etti. Teşekkürün Türkçe yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush filminde ne anlatılıyor?

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush filminde, Guantanamo Hapishanesi'ne gönderilen Murat isimli bir gencin annesine odaklanılıyor. Meltem Kaptan tarafından canlandırılan anne, oğlunun serbest bırakılabilmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Meltem Kaptan, ödül açıklamasında filmin konusuna atıfta bulunarak, ödülü tüm annelere adadığını ifade etti.

72. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde verilen tüm ödüller

En İyi Film: Alcarras

Alcarras En İyi Kısa Film: Trap

Trap En İyi İlk Film: Sonne

Sonne En İyi Belgesel: Myanmar Diaries

Myanmar Diaries En İyi Sanatsal Performans : Everything Will Be Ok

: Everything Will Be Ok En İyi Başrol Oyuncu: Meltem Kaptan

Meltem Kaptan En İyi Yardımcı Oyuncu: Laura Basuki

Laura Basuki En İyi Yönetmen: Claire Denis

Claire Denis En İyi Senaryo: Laila Stieler

Laila Stieler Jüri Büyük Ödülü: The Novelist's Film

The Novelist's Film Jüri Ödülü: Robe of Gams

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush filminin Berlin Uluslararası Film Festivali için hazırlanan özel fragmanı