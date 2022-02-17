Türk Asıllı Oyuncu Meltem Kaptan, Berlin Film Festivali'nde 'En İyi Başrol' Ödülünün Sahibi Oldu

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72. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde en iyi başrol ödülü, Türk asıllı oyuncu Meltem Kaptan'a verildi. Kaptan bu ödüle, Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush isimli filmdeki performansı nedeniyle layık görüldü.

Avrupa'nın önde gelen film festivalleri arasında yer alan Berlin Uluslararası Film Festivali, Türkiye'nin göğsünü kabartacak bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Bu yıl 72. kez düzenlenen festivalde en iyi başrol oyuncusu ödülü, Türk kökenli oyuncu Meltem Kaptan'a verildi. Kaptan, Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush isimli filmdeki performansı sayesinde ödüle layık görüldü.

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush isimli film, yalnızca en iyi başrol kategorisinde ödül almadı. Laila Stieler, filmin senaryosu ile de bir ödüle layık görüldü. Meltem Kaptan, ödül konuşmasında özellikle de anne ve babasına teşekkür etti. Teşekkürün Türkçe yapılması dikkatlerden kaçmadı. 

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush filminde ne anlatılıyor?

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush filminde, Guantanamo Hapishanesi'ne gönderilen Murat isimli bir gencin annesine odaklanılıyor. Meltem Kaptan tarafından canlandırılan anne, oğlunun serbest bırakılabilmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Meltem Kaptan, ödül açıklamasında filmin konusuna atıfta bulunarak, ödülü tüm annelere adadığını ifade etti.
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72. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde verilen tüm ödüller

  • En İyi Film: Alcarras
  • En İyi Kısa Film: Trap
  • En İyi İlk Film: Sonne
  • En İyi Belgesel: Myanmar Diaries
  • En İyi Sanatsal Performans: Everything Will Be Ok
  • En İyi Başrol Oyuncu: Meltem Kaptan
  • En İyi Yardımcı Oyuncu: Laura Basuki
  • En İyi Yönetmen: Claire Denis
  • En İyi Senaryo: Laila Stieler
  • Jüri Büyük Ödülü: The Novelist's Film
  • Jüri Ödülü: Robe of Gams

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush filminin Berlin Uluslararası Film Festivali için hazırlanan özel fragmanı

Kaynak : https://t24.com.tr/haber/berlin-film-festivali-nde-en-iyi-basrol-oyuncu-dalinda-gumus-ayi-odulu-meltem-kaptan-a-verildi,1015432
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