Uzaktan çalışmak isteyenlere duyurulur! Valizler hazırsa dijital göçebe olmanın en kolay olduğu ülkelere yolculuk zamanı...

Dijital göçebeler, geleneksel iş düzeninin dışına çıkarak faaliyetlerini online platformlarda sürdürürler. Sabit bir ofis veya belirli bir iş yerine bağlı olmadan dünyanın dört bir yanında çalışma fırsatları bulunuyor. Bazı ülkeler dijital göçebe vizesi vererek dijital göçebeleri destekliyor.

Günümüzde hızla yükselen trendlerden biri olan dijital göçebelik, geleceğin çalışma modeline dair heyecan verici bir örnektir. Dijital göçebe kabul eden ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra firmalar freelance çalışanları işe almaya başlamıştı. O dönemde artan freelance işler ile birlikte dijital göçebelik de tercih edilmeye başlandı.

Hırvatistan'daki benzersiz güzellikleri dijital göçebe vizesi ile keşfetme fırsatı

Sizin için en uygun ülkeyi seçerken yaşam standartları, maliyetler, kültürel zenginlikler ve coğrafi tercihler gibi kişisel faktörleri göz önünde bulundurmanız önem taşıyor.

Hırvatistan, dijital göçebe vizesi uygulamasını 2021 yılında başlattı. Uzaktan çalışmayı sevenler için çekici bir fırsat sunuyor. Bu program, Avrupa'da çalışırken aynı zamanda güzel bir ülkenin tadını çıkarmak isteyenlere kapılarını açıyor. Hırvatistan'ın güzelliklerini keşfetmek ve bu ülkede çalışma imkanına sahip olmak artık daha erişilebilir hale geldi.

Hırvatistan Dijital Göçebe programı, €80-130 arasında değişen bir maliyetle sunuluyor. Başvurulan süreye bağlı olarak en fazla bir yıl boyunca geçerli olabiliyor. Başvuruları Hırvatistan içinde veya Hırvatistan'ın konsolosluk ve büyükelçilikleri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Aylık gelir şartı olarak €2.232 veya 12 aylık konaklama için €26.790 gerekiyor; bu miktar tek bir kişi için geçerli olup, partner veya aile üyeleri için ek ücretler öngörülüyor. Hırvatistan, 47,4'lük yaşam maliyeti endeksi ve hızlı internet erişimi ile dijital göçebeler için ideal bir destinasyon olabilir.

Kalma Süresi: 1 yıl

1 yıl Yaşam Maliyeti: Ortalama 3.000-5.000 HRK (Hırvat Kunası)

Estonya, uzaktan çalışmak isteyenlere kapılarını açıyor.

Estonya, dijital girişimcilere yönelik devrim niteliğindeki e-devlet programı ile tanınır. Haziran 2020'de Estonya, bir yıl süreyle ülkede uzaktan çalışma olanağı sunan dijital göçebe ve serbest çalışan vizesini başlatarak dünyada bu tür vize sunan ilk ülke oldu.

Estonya Dijital Nomad Programı, uygun maliyetiyle dikkat çeker. €80’ya kısa süreli ve €100’ya uzun süreli olarak bu programa katılabilirsiniz. Başvuruları çevrim içi olarak yapabilir ve Estonya'nın başkenti Tallinn'de çalışma ve yaşam imkanına sahip olabilirsiniz.

Başvurular sırasında aylık €3.504 bir geliri göstermeniz gerekirken yaşam maliyeti endeksi 55.9'dur. Estonya, hızlı internet erişimi ile dijital göçebeler için çekici bir seçenek sunar.

Kalma Süresi: 1 yıl

1 yıl Yaşam Maliyeti: Ortalama €800-1200

Endonezya'nın ünlü adası Bali'de dijital göçebe olarak yaşamak

Bali, Endonezya'nın ünlü adası ve özellikle dijital göçebeler için cezbedici bir destinasyondur. Bali, turist vizesine sahip olan kişilere uzaktan çalışma imkanı sunan birçok paylaşımlı çalışma alanı ile ünlüdür.

Endonezya hükûmeti 5 yıllık dijital göçebe vizesi fikrini duyurmuştu. Endonezya da dijital göçebelerin daha uzun vadeli olarak vergi ödemeden çalışmalarına ve yaşamalarına izin veriyor.

Bali'nin yaşam maliyeti endeksi 30.8 olarak ölçülmüş ve internet hızı sabit olarak 26.38 Mbps, mobil olarak ise 20.17 Mbps olarak kaydedilmiştir. Bali, muhteşem doğal güzellikleri, kültürel çeşitliliği ve dijital göçebeler için uygun yaşam maliyeti ile tanınır.

Kalma Süresi: 5 yıl

5 yıl Yaşam Maliyeti: Ortalama $700-2500

Portekiz'de dijital göçebe vizesi ile yaşarken tarihi kentleri keşfetmek

Portekiz, dijital göçebelere kapılarını açan bir ülke olarak öne çıkıyor. Dijital göçebeler için D7 Vizesi ve yeni dijital göçebe vizesi gibi seçenekler sunuyor. D7 Vizesi, 1 yıl boyunca geçerli ve bu süre 5 yıla kadar uzatılabilir.

5 yılın ardından ise kalıcı oturma izni başvurusu yapma hakkına sahipsiniz. Bu vize ile Lizbon, Porto, Algarve sahilleri, Madeira Adaları ve Azor Adaları gibi muhteşem bölgelerde yaşayabilir ve çalışabilirsiniz.

Dijital göçebe vizesi ise daha az evrak işlemi gerektirir, ancak kalıcı oturma izni seçeneği sunmaz.

D7 Vizesi için başvuru ücreti €83'dur ve oturma izni için €72 ödemeniz gerekir. Ayrıca aylık €600 gelirinizi kanıtlamanız gerekecektir. Dijital göçebe vizesinin maliyeti henüz belirlenmemiş olsa da aylık gelir şartı €3000 olarak belirlenmiştir, ki bu da Portekiz'deki asgari ücretin 4 katıdır.

Portekiz'in hayat pahalılığı endeksi 46,1'dir ve hızlı internet erişimi sunarak dijital göçebeler için ideal bir destinasyon sunar.

Kalma Süresi: 1 yıl

1 yıl Yaşam Maliyeti: Ortalama €1.465

Sri Lanka'da uzun süreli dijital göçebe hayatı



Sri Lanka, belirli bir Dijital Göçebe Vizesi sunmasa da vize uzatma sürecini kolaylaştırdı. 30 ila 90 gün arasındaki uzatma işlemleri online olarak kolayca gerçekleştirilebilirken 90 ila 180 gün süren uzatma için $150 ve 180 ila 270 gün süren uzatma için $200 gibi çeşitli ücretler uygulanmaktadır.



Sri Lanka; muhteşem plajları, doğal güzellikleri, nefis lezzetleri ve tarihi zenginlikleri ile büyüleyici bir ülke olarak dikkat çekiyor. Hayat pahalılığı endeksi 103 seviyesindedir ve hızlı internet erişimi bulunmaktadır. Sri Lanka Dijital Göçebe Vizesi, uzun süreli bir konaklama için cazip bir seçenek sunar.

Kalma Süresi: 90-270 gün

90-270 gün Yaşam Maliyeti: Ortalama 120-343 Sri Lanka Rupisi

İzlanda'nın doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı

İzlanda, nefes kesen doğal güzelliklere sahip bir ülke olmasının yanı sıra uzaktan çalışanlar için sunulan kısa süreli bir vize programına sahiptir. Ancak bu program bazı önemli detaylar içerir.

İzlanda Dijital Göçebe vizesi sadece 6 ay sürelidir ve Schengen bölgesinde başvurulan bir vize ise yalnızca 90 gün geçerlidir. Ayrıca bu ülke oldukça pahalıdır ve başvuruda bulunan kişinin sağlam bir aylık gelire sahip olması gerekmektedir.



İzlanda Dijital Göçebe programının maliyeti 7800 ISK (€50 veya $61)dir. Tek başvuru sahipleri için aylık gelir gereksinimi 1.000.000 ISK (€6.460 veya $7.777) ve çiftler için ise 1.500.000 ISK (€9.690 veya $11.667) olarak belirlenmiştir.

Dikkate almanız gereken en önemli faktörlerden biri, İzlanda'nın yüksek yaşam maliyetidir. Ayrıca bu ülkenin hızlı internetiyle öne çıktığını belirtmek gerekir, sabit internet hızı ortalama 216,56 Mbps'tir.

Kalma Süresi: 6 ay

6 ay Yaşam Maliyeti: Ortalama €2.800

Malta'da güneşli günlerin keyfini çıkarın.





Malta, Göçebe Oturma İzni adı verilen dijital göçebe vizesi ile öne çıkıyor. Bu vize, AB üyesi olmayan uzaktan çalışanlar için tasarlanmış ve bir yıl süreyle geçerlidir. Özellikle Malta'nın hızlı 5G ağına sahip olması ve İngilizcenin resmî dillerden biri olması, uzaktan çalışmak isteyenler için büyük bir avantajdır. Ayrıca Malta'da yılda 300 günün üzerinde güneşli gün sizi bekliyor.

Malta'ya gitmek için vize maliyeti €300 (aile dahil), aylık gelir şartı €2.700'dur. Hayat pahalılığı endeksi 59,4 olarak belirlenmiştir. Sabit internet hızı ortalama 100,64 Mbps, mobil internet hızı ise ortalama 53,38 Mbps olarak hesaplanmıştır.

Kalma Süresi: 1 yıl

1 yıl Yaşam Maliyeti: Ortalama $1.210

Yunanistan'ın meşhur limanlarına bu sefer dijital göçebe olarak yelken açın.

Yunanistan, muhteşem kültürü, güneşli plajları ve düşük yaşam maliyeti ile büyüleyici bir dijital göçebe destinasyonudur. Yunanistan Dijital Göçebe Vizesi AB/AEA vatandaşı olmayanlar için geçerlidir.

Bu vize, Yunanistan'da yaşamını sürdürmenize ve yabancı bir işveren için uzaktan çalışmanıza veya kendi yabancı kayıtlı şirketiniz için çalışmanıza izin verir. Bu vize başlangıçta 1 yıl için geçerlidir ve iki kez uzatılabilir, böylece toplamda 3 yıl boyunca Yunanistan'da kalabilirsiniz.



Yunanistan Dijital Göçebe Vizesi için ücreti €75'dur. Süre başlangıçta 1 yıl (iki kez uzatılabilir, toplamda 3 yıl), kanıtlanacak gelir aylık €3.500 artı eş/partner için %20 ve her çocuk için %15, hayat pahalılığı endeksi 53,2 (140 üzerinden 47), sabit internet hızı ortalama 44,6 Mbps, mobil internet hızı ortalama 63,6 Mbps olarak belirlenmiştir.