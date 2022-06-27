Endonezya, Sıfır Vergili 'Dijital Göçebe Vizesi' Duyurdu

Endonezya, çağımızın yükselen trendi dijital göçebelik için kendi vizesini duyurdu. Vizeyi alanlar, ülkede hiçbir vergi ödemeden 5 yıl boyunca barınabilecek.

Dijital dünyamız gelişmeye devam ettikçe insan hayatına daha önce tanışmadığımız bazı kavramlar da girdi. Bu kavramlardan birisi de herhangi bir zaman ve mekân sınırlamasına tabi olmadan, dünyanın istediği herhangi bir noktasında işini yapabilen ve aynı zamanda birer turist olan dijital göçebelerdi.

Günümüzün yükselen trendlerinden birisi olan dijital göçebelik, aynı zamanda bazı ülkelerin de radarına girdi. Ülkeler, hem iş gücünü hem de ekonomik kalkınmayı desteklemek için dijital göçebeleri bazı avantajlarla ülkelerine davet etmeye başladı. Bu ülkelerden sonuncusu ise Endonezya oldu.

5 yıl hiçbir vergi ödemeden yaşanabilecek:

Endonezya, dijital göçebeleri ülkeye çekmek için dünyanın en uzun süreli vizesini duyurdu. Dijital göçebelere verilecek vizenin süresi beş yıl olarak açıklanırken, verilen tek avantaj da bu olmayacak. Dijital göçebeler, Endonezya’da bir kuruş vergi ödemeden yaşayabilme şansını elde edecek.

Temelde daha uzun süreli ve daha fazla para harcayan turistler olan dijital göçebeler, elde ettikleri vizeyle Endonezya’nın dünyaca meşhur adası Bali gibi yerlerde yaşama ve uzaktan çalışma şansına sahip olacak. Ülke yönetimi, yeni kararla birlikte daha sürdürülebilir bir turizm modeline geçiş yapmayı hedeflediğini belirtti.

Endonezya, dijital göçebe vizesi için başvuru şartlarını açıklamadı. Dijital göçebe vizesi, günümüzde aralarında Almanya, İrlanda, Meksika, Hırvatistan, Kosta Rika ve Malta’nın da olduğu yirmiyi aşkın ülke tarafından temin ediliyor. Türkiye’de ise daha önce Muğla Valiliği tarafından dijital göçebelik turizmi için çalışmaların başlatıldığı duyurulmuştu.