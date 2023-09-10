Son dönemlerde yaşanan vize sorunları için Avrupa Birliği ve Ankara kolları sıvadı. Öğrenciler için daha kolay Schengen vizesi alma konusunda görüş birliğine varıldı.

Schengen vizesi, birçok Avrupa ülkesini kapsayan ve pasaportsuz seyah etmeye olanak sağlayan bir vize türüdür. Turizm veya iş amaçlı alınabilen vizede seyahat süresi ise 90 gün ile sınırlı.

Hürriyet'in haberine göre artan vize alma problemlerine yönelik Avrupa Birliği ve Ankara, öğrencilere Schengen vizesi alma konusunda kolaylık sağlamaya hazırlanıyor.

Avrupa ve Ankara arasında Schengen için görüş birliği sağlandı.

Verilen habere göre, yapılan görüşmelerden sonra Avrupa Birliği ve Ankara arasındaki ilişkiler pozitif bir yönde ivme kazandı. Geçtiğimiz hafta AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi'nin Türkiye'yi ziyareti esnasında bu konu hakkında yapılabilecekler değerlendirildi.

Öğrencilere Schengen vizesi almaları konusunda kolaylık sağalanacağı konuşulurken çoklu vize verilmesi de gündeme geldi. Öğrenciler, çoklu vizede vizenin geçerlilik süresince istedikleri Schengen ülkesine seyahat edebilecek.

Sadece öğrencilerin eğitim seyahati için değil, aynı zamanda turistik vizeler için çalışmalar yapılacak.

Projenin temel amacı, vize alma konusunda yaşanan problemleri en aza indirmek ve özellikle öğrencilerin vize almalarını kolaylaştırmak. Aynı zamanda turistik vizeler için büyükelçilik çalışmaları devam ediyor.

Vize için büyükelçiliklere gitmeden online başvurular ile hızlı sonuç alma hedefleniyor. Böylelikle vatandaşlar kolaylıkla vize başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu konuda ise hızlı sonuç alınan Macaristan örneği üzerinde çalışılıyor.

Peki nedir bu Macaristan örneği?

Macaristan, özellikle turistik vize konusunda büyük kolaylık sağlayan ülkelerden biri. Vatandaşlar vize almak için konsolosluklara gitmeye gerek kalmadan online olarak vize başvurusunda bulunabiliyor. Böylelikle vize süreci daha hızlı ve daha efektif bir şekilde ilerliyor.

Vize serbestisi için de çalışmalar hızlanacak. Resmi verilere göre 2022 yılında Türkiye'ded 778 bin Schengen başvurusu yapıldı. Başvuruların yüzde 15'i reddedildi.