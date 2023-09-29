Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat'ın mücevher firması "Dilan Mücevherat"ın geçtiğimiz yıl için sadece 15 bin TL vergi ödediği iddia edildi. Instagram hesabı kapattırılan Dilan Polat ise hastaneye kaldırıldı...

Türkiye'nin sosyal medya gündemi, yaklaşık bir haftadır Dilan Polat. Ünlü internet fenomeni ile eşi Engin Polat hakkında akıl almaz iddialar var. İddialara göre Dilan Polat ile eşi Engin Polat, son birkaç yıldır yaptıkları işlerde hem vergi kaçırıyor hem de kara para aklıyorlar.

Polat ailesi ile ilgili servis edilen ilk iddialar kara para aklamayla ilgiliydi. Ancak bugün, gündeme bomba gibi düşen yeni gelişmeler yaşandı. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın kurduğu Dilan Mücevherat ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi. İddiaya göre Dilan Mücevherat, 6 aylık ticari takvim için sadece 15 bin TL vergi ödemişti.

İşte sosyal medya gündem olan o görüntüler:

Yukarıdaki ekran görüntülerine baktığımızda, Dilan Mücevherat'ın 31.05.2022 tarihi itibarıyla çalışmaya başladığını, 2022 yılı sonu itibarıyla da 67.545 TL gelir üzerinden sadece 15 bin 535 TL vergi ödediğini görüyoruz. Burada dikkat çeken şey; Dilan Polat'ın katıldığı bir televizyon programında günlük 750 bin TL harcadığını söylemiş olması...

Milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabı kapatıldı:

Bu iddialar üzerine birkaç gündür özellikle de X ve Instagram'da sayısız paylaşım yapan ve hatta "Hepinizin ta a**" şeklinde hakaretlere ulaşan ifadeler kullanan Dilan Polat'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dilan Polat, milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabının kapattırıldığını söyledi. Fenomen, "dilanpolatkankalar" isimli hesaptan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Bu arada; Dilan Polat Instagram hesabını kapatmış olsa da Engin Polat'ın hesabı açık ve paylaşımlar devam ediyor. Eşinin açıklamasına göre Dilan Polat, yaşananlar üzerine hastaneye kaldırıldı. Dilan Polat'ın kan değerlerinin yüksek çıktığını söyleyen Engin Polat, sevenlerinden dua istedi...